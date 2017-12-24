Володин призвал улучшать качество жизни для борьбы с терроризмом
По словам председателя нижней палаты, низкий уровень жизни является одним из ключевых факторов, подпитывающих международный терроризм. "Повышение благосостояния наших граждан, движение к общему процветанию через взаимовыгодное сотрудничество, интеграционные процессы – наша общая цель", – сказал спикер.
Володин отметил, что парламенты играют важнейшую роль в деле борьбы с экстремизмом. "Когда мы говорим о единстве нам важно заявить эту позицию в рамках межпарламентского сотрудничества. Тогда мы будем эффективны в борьбе с этим злом, потому что только вместе можно победить терроризм", - подчеркнул спикер Госдумы.
На его взгляд, необходимы ряд конкретных шагов. Помимо прочего, это сближение антитеррористического законодательства стран мира, выработка совместных подходов для эффективной борьбы с экстремизмом. Встреча в Пакистане, отметил Володин, важна для поиска путей укрепления международной стабильности.
Важная задача – лишить терроризм его питательной среды, нанести удар по финансовым и идеологическим основам экстремизма, подчеркнул Володин.
Не менее серьезная проблема – вербовка в ряды экстремистских организаций. По словам спикера Госдумы, необходимо вести профилактическую работу с людьми, привлекая к этому институты гражданского общества, религиозных лидеров и членов академического сообщества.
"Не менее важно принять дополнительные скоординированные меры по прекращению финансирования терроризма, созданию правовых инструментов для пресечения террористической деятельности", - добавил Володин.
Он отметил, что у России есть такой совместный опыт в рамках Парламентской Ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Говоря о разгроме "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация. – Прим.Ред.) в Сирии, глава нижней палаты обозначил проблему проникновения отдельных групп боевиков в Пакистан, Афганистан, страны Юго-Восточной Азии и Европу. В связи с этим Володин обратил внимание на необходимость создания совместного механизма по контролю за передвижением экстремистов через границы.
Напомним, в начале декабря в Госдуме состоялась масштабная международная конференция "Парламентарии против наркотиков". Мероприятие было нацелено на укрепление сотрудничества законодательных органов в борьбе с наркотической угрозой, совершенствование правовой базы, направленной на решение этой проблемы.
В работе площадки приняли участие представители парламентов 43 стран. Среди них Иран, Пакистан, Белоруссия, Азербайджан, Сербия, Казахстан, Филиппины и другие страны.
На конференции прошло заседание трех тематических секций. Первая была посвящена совершенствованию законодательства в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, вторая – наркозависимости и современным подходам к реабилитации, а третья – роли некоммерческих организаций в борьбе с наркоугрозой.
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