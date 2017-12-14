Вербовщиков террористов ждут пожизненные сроки

Нижняя палата парламента в ходе дополнительного пленарного заседания в четверг, 14 декабря, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористических организаций. Нормативно-правовой акт предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.





Автором инициативы выступил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев. Документ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненного заключения за склонение к терроризму или вербовку в ряды экстремистских организаций.

Соответствующие поправки вносятся в статью 205.1 ("Содействие террористической деятельности") Уголовного кодекса России. При этом действующая норма определяет максимальное наказание вербовщика в виде 10 лет лишения свободы.

Кроме того, документ вводит в российское уголовное законодательство новое понятие – "пропаганда терроризма". Под ней подразумевается деятельность по распространению материалов или информации, которые, помимо прочего, направлены на формирование привлекательного образа экстремизма.

Парламентарии внесли правки в статью 205.2 Уголовного кодекса ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма"). Они предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

По словам Адальби Шхагошева, такой законопроект особенно актуален в наше время. "Закон о введении пожизненного заключения за вербовку замыкает цикл российских законов, направленных на борьбу с международным терроризмом", – сказал парламентарий. Он подчеркнул, что вербовочная деятельность экстремистов может активизироваться после вывода части российского воинского контингента из Сирии.





Госдума седьмого созыва уделяет повышенное внимание вопросам безопасности и противодействия терроризму. Так, в ходе весенней сессии депутаты рассмотрели поправки о лишении гражданства лиц, осужденных за терроризм. Кроме того, парламентарии одобрили нормативно-правовой акт, который обязует мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Кроме того, 8 декабря нижняя палата приняла в первом чтении законопроект об ужесточении уголовной ответственности для телефонных террористов. Максимальный срок наказания для таких злоумышленников повышается в соответствии с нормативно-правовым актом с 5 до 10 лет. Документ был разработан совместно спикером Госдумы Вячеславом Володиным, главой комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и председателем комитета нижней палаты по безопасности Василием Пискаревым.



