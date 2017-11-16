Госдума ужесточает ответственность за вербовку террористов

Нижняя палата парламента в ходе дополнительного пленарного заседания в четверг, 16 ноября, одобрила законопроект об ужесточении уголовной ответственности за вербовку в ряды террористов вплоть до пожизненного лишения свободы. Нормативно-правовой акт был принят депутатами в первом чтении.

За склонение к терроризму или вербовку в ряды экстремистов законопроект предлагает наказывать лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 до 700 тысяч рублей или пожизненным заключением. Поправки вносятся в статью 205.1 ("Содействие террористической деятельности") Уголовного кодекса России. При этом действующая норма определяет максимальное наказание вербовщика в виде 10 лет лишения свободы.

Экстремизм и терроризм – самый серьезный вызов и угроза нацбезопасности любой страны, отметил член думского комитета по международным делам Адальби Шхагошев. "Противодействие этой угрозе и есть цель нашего законопроекта", – сказал он.

По словам парламентария, вербовщик, действующий в подполье совершенно незаметно, является главным орудием террористов. Шхагошев выразил уверенность, что существующее наказание не останавливает экстремистов. "Вербовочной атаке может подвергнуться каждый человек, невзирая на возраст, пол и социальный статус", – подчеркнул законодатель.





Госдума седьмого созыва уделяет повышенное внимание вопросам безопасности и противодействия терроризму. Так, в ходе весенней сессии депутаты рассмотрели поправки о лишении гражданства лиц, осужденных за терроризм. Кроме того, парламентарии одобрили нормативно-правовой акт, который обязует мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона.

Организаторы обмена мгновенными сообщениями также должны обеспечивать возможность массовой рассылки от госорганов и ограничивать распространение противоправного контента. Документ направлен на борьбу с терроризмом, поскольку экстремисты активно пытаются использовать мессенджеры для вербовки новых сторонников и совершения других противоправных деяний.

В Госдуме выступают за объединение сил мирового сообщества для борьбы с террористической угрозой. По мнению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, экстремизм не имеет границ. "Поэтому позиция всех стран должна быть одна, мы в этом вопросе должны быть едины", – сказал он в ходе визита в Сербию в июне этого года.

