Агрессор Трамп протянул руку России

Соединенные Штаты в своей новой стратегии национальной безопасности назвали Россию и Китай своими главными угрозами. Вместе с тем в экспертном сообществе отмечают, что нынешняя формулировка Белого дома мягче, чем предыдущая, где прямо говорилось о необходимости противостоять растущему влиянию России.



"Это значит, они ослабили эту терминологию", – прокомментировал появление нового документа глава Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов. Вполне возможно, что часть американского военно-политического истеблишмента хотела использовать более жесткие фразы, отметил эксперт.

"Это более мягкая формулировка, которая сохраняет окно возможностей для сотрудничества. Значит, все-таки Трамп намерен сотрудничать", – цитирует Самуйлова НСН.

В минувший понедельник США опубликовали новую стратегию национальной безопасности. Главное внимание в документе уделяется России, Китаю и Северной Корее. По словам главы Белого дома Дональда Трампа, стратегия признает, что мир вступил в эпоху "новой эры конкуренции". Причем главными из оппонентов Соединенных Штатов являются Россия и Китай.





Американский лидер обосновал это тем, что Москва и Пекин стремятся бросить вызов глобальному влиянию Вашингтоне. Однако в то же время Трамп заявил, что США "попробуют построить великое партнерство" как с Россией и Китаем, так и с другими странами.

Но в возможности продуктивного международного диалога в нынешних условиях усомнились даже в Вашингтоне. Так, экс-сотрудник ЦРУ Филип Джиральди, которого цитируют РИА Новости, заявил, что новая стратегия может привести Соединенные Штаты лишь к новым конфликтам. Он раскритиковал Трампа за накачивание деньгами вооруженных сил, потому как это создает соблазн использовать армию для решения конфликтов.

"В некоторых сферах они действительно являются конкурентами и соперниками, но на самом деле не угрожают Соединенным Штатам", – заметил экс-сотрудник ЦРУ.





Глава комитета Совета Федерации Константин Косачев полагает, что обнародованная нацстратегия говорит о том, что США не устраивают происходящие в мире перемены. Они намерены обернуть их вспять, вернув недавнюю версию Pax Americana в качестве якобы справедливого миропорядка", – цитирует сенатора ТАСС.

Любые намерения следует оценивать по конкретным действиям. Спустя почти год президентства Трампа очевидно, что поступки американского лидера далеко не всегда соотносятся с декларируемыми намерениями.

Заявляя о желании покончить с развязанными при Бараке Обаме и Джордже Буше – младшем войнами, нынешний глава Белого дома, кажется, не против ввязаться в новые. Агрессия против Сирии в апреле этого года, когда американцы нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, поставила регион Ближнего Востока на грань полномасштабного конфликта.





Примечательный и постоянные угрозы Трампа в адрес Северной Кореи. Президент США будто бы сознательно провоцирует главу КНДР Ким Чен Ына, угрожая стране "огненным ответом" и "полным уничтожением". Неудивительно, что в таких условиях Пхеньян форсирует разработки по своей ракетно-ядерной программе.

