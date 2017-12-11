Киев предупредили о начале полномасштабной войны

Столкновение интересов украинских антикоррупционных ведомств и генпрокуратуры окончится войной, жертвой которой станет вся Украина. Ситуацией очень недовольны в Вашингтоне.



Руководитель украинской специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что конфликт между антикоррупционными ведомствами и генпрокуратурой может привести к гибели всей страны. С предупреждением он выступил в эфире телеканала ТСН.

"Жертвой будет вся страна – поскольку вместо того, чтобы бороться с коррупцией реально, мы боремся между собой", – подчеркнул Холодницкий. Глава САП также отметил, что ситуацией недовольны в Соединенных Штатах. "Первый месседж, который мы услышали в Госдепартаменте США, – дословно – "мы вас поддерживаем на 1000%". Второе – что все конфликты должны решаться правовым путем", – заявил глава САП.

Государственная миграционная служба Украины месяцем ранее сообщила о задержании агента Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) – якобы при попытке дать взятку чиновнику ведомства. При этом в НАБУ заявили, что генпрокуратура и СБУ сорвали им спецоперацию по раскрытию коррупционной схемы. В свою очередь, генпрокурор Юрий Луценко назвал действия агента НАБУ провокацией.

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Тем временем действия генпрокуратуры по раскрытию агентов НАБУ осудили и в ЕС. Там назвали борьбу с коррупцией ключевым условием сотрудничества с Киевом. А руководителей правоохранительных органов Украины пока вызвали в Верховную раду. 12 декабря перед парламентом выступят генпрокурор Юрий Луценко, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.