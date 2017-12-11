Украина умоляла Израиль напасть на Россию

Израиль намерен сохранить нейтралитет по крымскому вопросу. Тель-Авив не поддастся на уговоры Киева и не станет его поддерживать.



Киев сам должен договориться с Москвой. Украина неоднократно обращалась к Израилю с просьбой не признавать Крым частью России и поддержать киевские власти. Однако, пока Москва и Киев не придут к договоренности о статусе полуострова, Израиль будет придерживаться нейтралитета, заявили в израильском МИДе.

"Любое решение, которое будет принято на основе российско-украинского диалога, нас устроит. Если Москва и Киев договорятся, что Крым российский, то мы не против. До тех пор пока не будет достигнуто консенсуса, Израиль намерен придерживаться нейтральной позиции", – сказал журналистам директор департамента Евразии израильского внешнеполитического ведомства Алекс Бен-Цви.

Он отметил, что Киев не раз обращался в МИД Израиля с просьбой склониться на его сторону и поддержать его нападки на Россию на международной арене. Однако Тель-Авив позицию менять не собирается. Дипломат подчеркнул, что крымский вопрос отличается от одностороннего отсоединения Косово от Сербии в 2008 году, независимость которого Израиль не признает.

Ближневосточное государство не идет на поводу у антироссийской истерии, ставшей уже трендом в странах НАТО и ЕС, пишут "Известия". Кроме того, Израиль занимает жесткую позицию в отношениии опасных тенденций, которые сегодня появились на Украине, отмечает издание.

В МИДе Израиля подчеркнули, что обеспокоены героизацией пособников нацистов, причастных к истреблению еврейского населения в годы Второй мировой войны и предвоенный период. Последним инцидентом стало возведение в городе Виннице памятника украинскому националисту Симону Петлюре, имя которого ассоциируется с еврейскими погромами во времена Гражданской войны 1918-1922 годов. В связи с этим событием Тель-Авив направил Киеву ноту простеста.