Стала известна причина новогоднего позора Украины

Облысевшей при перевозке главной новогодней елке Украины пытаются придать "презентабельный вид". В соцсетях пишут, что ветви с дерева распродали по дороге.



Менять елку киевские власти не собираются. Организаторы праздников в столице Украины заверяют, что успеют привести ель, установленную на Софийской площади, в порядок. Дерево настолько пострадало при перевозке, что обсыпалось и "облысело".

Причины новогодней неудачи приводят разные. Так, директор фирмы "Ивано-Франковск-облагролес" Олег Олейник рассказал, что елку доставляли в слишком коротком трейлере. В длину фургон был всего лишь 28 метров, в то время как само дерево – целых 30. К тому же перевозчик выбрал не самый удобный маршрут с большим количеством мостов.

Один из организаторов праздничных мероприятий Игорь Добруцкий, в свою очередь, говорит, что проблемы с деревом начались ещё в Карпатах. Машина, перевозившая ель, попала в аварию из-за сильного снегопада. А под Ивано-Франковском автомобиль задела фура, которая стесала на ёлке 18 главных ветвей и около 70 мелких, сообщает Life.ru.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на "облысевшую" и кособокую главную новогоднюю достопримечательность Украины. Они уверены, что все ветки дерева были "распроданы по дороге".

Главная ёлка страны

1. Киев

2. Кишинев

Ветки распроданы по дороге? pic.twitter.com/zxzn0el6Ol — Лабуда (@VipLabuda) 8 декабря 2017 г.

Однако менять дерево организаторы не собираются. Они заявляют, что дереву придадут презентабельный внешний вид при помощи украшений.

Как сообщалось, новогодняя ёлка, установленная в самом центре Киева на Софийской площади, осыпалась и облысела уже на следующий день. Коммунальщики даже не успели нацепить на "зелёную красавицу" гирлянду и шарики. А через некоторое время ёлка ещё и сильно скособочилась – того и гляди рухнет.

