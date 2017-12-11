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Общество

Стала известна причина новогоднего позора Украины

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
Облысевшей при перевозке главной новогодней елке Украины пытаются придать "презентабельный вид". В соцсетях пишут, что ветви с дерева распродали по дороге.
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Менять елку киевские власти не собираются. Организаторы праздников в столице Украины заверяют, что успеют привести ель, установленную на Софийской площади, в порядок. Дерево настолько пострадало при перевозке, что обсыпалось и "облысело".

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Причины новогодней неудачи приводят разные. Так, директор фирмы "Ивано-Франковск-облагролес" Олег Олейник рассказал, что елку доставляли в слишком коротком трейлере. В длину фургон был всего лишь 28 метров, в то время как само дерево – целых 30. К тому же перевозчик выбрал не самый удобный маршрут с большим количеством мостов.

Один из организаторов праздничных мероприятий Игорь Добруцкий, в свою очередь, говорит, что проблемы с деревом начались ещё в Карпатах. Машина, перевозившая ель, попала в аварию из-за сильного снегопада. А под Ивано-Франковском автомобиль задела фура, которая стесала на ёлке 18 главных ветвей и около 70 мелких, сообщает Life.ru.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на "облысевшую" и кособокую главную новогоднюю достопримечательность Украины. Они уверены, что все ветки дерева были "распроданы по дороге".

Однако менять дерево организаторы не собираются. Они заявляют, что дереву придадут презентабельный внешний вид при помощи украшений.

Как сообщалось, новогодняя ёлка, установленная в самом центре Киева на Софийской площади, осыпалась и облысела уже на следующий день. Коммунальщики даже не успели нацепить на "зелёную красавицу" гирлянду и шарики. А через некоторое время ёлка ещё и сильно скособочилась – того и гляди рухнет. 

Автор: Андрей Евлампиев11 декабря 2017, 10:08

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