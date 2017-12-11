Стала известна причина новогоднего позора Украины
Менять елку киевские власти не собираются. Организаторы праздников в столице Украины заверяют, что успеют привести ель, установленную на Софийской площади, в порядок. Дерево настолько пострадало при перевозке, что обсыпалось и "облысело".
Причины новогодней неудачи приводят разные. Так, директор фирмы "Ивано-Франковск-облагролес" Олег Олейник рассказал, что елку доставляли в слишком коротком трейлере. В длину фургон был всего лишь 28 метров, в то время как само дерево – целых 30. К тому же перевозчик выбрал не самый удобный маршрут с большим количеством мостов.
Один из организаторов праздничных мероприятий Игорь Добруцкий, в свою очередь, говорит, что проблемы с деревом начались ещё в Карпатах. Машина, перевозившая ель, попала в аварию из-за сильного снегопада. А под Ивано-Франковском автомобиль задела фура, которая стесала на ёлке 18 главных ветвей и около 70 мелких, сообщает Life.ru.
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на "облысевшую" и кособокую главную новогоднюю достопримечательность Украины. Они уверены, что все ветки дерева были "распроданы по дороге".
Главная ёлка страны— Лабуда (@VipLabuda) 8 декабря 2017 г.
1. Киев
2. Кишинев
Ветки распроданы по дороге? pic.twitter.com/zxzn0el6Ol
Однако менять дерево организаторы не собираются. Они заявляют, что дереву придадут презентабельный внешний вид при помощи украшений.
Как сообщалось, новогодняя ёлка, установленная в самом центре Киева на Софийской площади, осыпалась и облысела уже на следующий день. Коммунальщики даже не успели нацепить на "зелёную красавицу" гирлянду и шарики. А через некоторое время ёлка ещё и сильно скособочилась – того и гляди рухнет.
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