РЖД пустили все пассажирские поезда в обход Украины

Руководство "Российских железных дорог" перевело все пассажирские поезда дальнего следования в обход Украины. Составы будут следовать по новой линии на участке Журавка-Миллерово, передает "Газета.ru".

Протяженность нового пути составляет 137 километров, сообщает Ura.ru. На строительство объезда было потрачено порядка 56 миллиардов рублей.