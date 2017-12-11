РЖД пустили все пассажирские поезда в обход Украины

Руководство "Российских железных дорог" перевело все пассажирские поезда дальнего следования в обход Украины. Составы будут следовать по новой линии на участке Журавка-Миллерово, передает "Газета.ru".
Протяженность нового пути составляет 137 километров, сообщает Ura.ru. На строительство объезда было потрачено порядка 56 миллиардов рублей.
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