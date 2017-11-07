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Политика

Собчак оказалась в центре гей-скандала

Ксения Собчак. Фото: GLOBAL LOOK press\Pravda Komsomolskaya
Решившая баллотироваться в президенты телеведущая Ксения Собчак выступает за отмену закона о запрете гей-пропаганды и "равные возможности для всех вне зависимости от пола, национальности и сексуальной ориентации". Об этом заявил журналист и телеведущий, член избирательного штаба потенциального кандидата Антон Красовский.
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По его словам, задача Собчак – "сказать то, что не могут сказать другие". "Это будет кампания правды, даже если эта правда многим и не понравится", – сказал Красовский.

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Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Телеведущий и член избирательного штаба Собчак подчеркнул, что она выступает за отмену закона о запрете гей-пропаганды, а также за восстановление отношений с США и Украиной. "Это серьезные темы, в отношении которых в обществе нет консенсуса ни среди либералов, ни среди охранителей, но нет и серьезной дискуссии", – цитирует его РБК.

Пользователи Сети отреагировали на слова Красовского довольно негативно. Они раздули настоящий скандал, намекнув на отсутствие у Собчак компетенции в таких вопросах.

Комментаторы отметили, что возможному кандидаты в президенты стоит заняться более насущными вопросами. "Отлично!!! Других проблем нет в России. Как только геи станут свободными – все наладится", – написал в Twitter Владимир Курков.


Некоторые подчеркнули, что Собчак намеренно разводит дискуссию вокруг наиболее скандальных тем. "Берет все популистские темы и обсасывает. Выходные закончились – и снова в бой", – сообщила dhruvaloka.


Нашлись и те, кто с юмором воспринял слова Красовского. "Если Собчак победит и разрешит гей-браки, Милонов тут же выйдет замуж с криком: "А я предупреждал, что после этого все станут содомитами!" – отметил пользователь логово бера.


Напомним, закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений был принят в 2013 году. Документ вызвал широкий общественный резонанс. Критики указали на недостаточную конкретику некоторых формулировок. В свою очередь сторонники принятия нормативно-правового акта отметили, что он позволит защитить морально-нравственные ценности в российском социуме.

Телеведущая Ксения Собчак объявила о желании участвовать в президентских выборах несколько недель назад. Светская львица сделала ряд политических заявлений, в том числе о принадлежности Крыма.

Кроме того, она назначила главу своего избирательного штаба. Им стал бывший гендиректор телерадиокомпании "Останкино" Игорь Малашенко, руководивший предвыборной кампанией Бориса Ельцина.

Вероятная претендентка на высший государственный пост еще официально не выдвинула свою кандидатуру, а от нее уже начали уходить люди. Телеведущую покинул политтехнолог Алексей Ситников, также работавший в предвыборном штабе Бориса Ельцина. По словам специалиста, пойти на такой шаг его заставили возникшие в команде денежные трудности и царившая в штабе неразбериха.

Автор: Иван Поляков7 ноября 2017, 12:12
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