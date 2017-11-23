Европа в шоке от провала Меркель

В Германии с треском провалились переговоры по созданию правительственной коалиции. Теперь Европа гадает: есть ли у нее будущее после политического кризиса в стране, которая всегда была островом надежности в Старом Свете.

Для Европы политический кризис в Германии – нечто небывалое. Новость о провале переговоров настолько потрясла европейскую общественность, что западная пресса уже пишет: дни Ангелы Меркель сочтены. Политический кризис был спровоцирован отказом Свободной демократической партии Германии продолжить дискуссии о формировании коалиции с консервативным блоком канцлера и партией зеленых. Дебаты споткнулись о миграционную политику, налоги и климат.

"Будущее Ангелы Меркель как канцлера ФРГ под угрозой", – констатирует британская Financial Times. Чем это грозит Меркель? Если свободные демократы, несмотря на призывы Штайнмайера, не вернутся за стол переговоров, то возможности лидера Германии будут ограничены.

Газета предполагает, что Меркель сможет сформировать коалицию либо с демократами, либо с зелеными. Но при этом немцам придется вновь отправиться на голосование спустя всего восемь недель после предыдущих выборов в бундестаг, что представляет собой беспрецедентную ситуацию в послевоенной истории Германии.

"Провал коалиции еще глубже повергает континент в кризис" – так пишет уже немецкая Die Welt. Издание опасается, что европейские экономические реформы теперь серьезно забуксуют.

Невыгоден кризис и Риму, который возлагает большие надежды на Берлин в решении проблемы беженцев и политике безопасности. А министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн прокомментировал положение дел так: "Германия – это последняя страна, которая может позволить себе допустить нестабильность правительства. Ее роль в мире запрещает это".

Меркель, auf Wiedersehen! Bonjour, Париж!



Тенденция спада популярности канцлера Германии Ангелы Меркель начала прослеживаться еще с парламентских выборов, где партия фрау канцлерин не отличилась большим количеством голосов. https://t.co/fIVoFtPDfd pic.twitter.com/2iGyjmbmyB — Viva Pravda (@VivaPravda) 23 ноября 2017 г.

И уж совсем не вызывает удивления новость, пришедшая из-за океана. Американские СМИ нашли российский след в провале берлинских переговоров. На этот раз Кремль не устраивал кибератак, просто, по мнению журналистов, возможное падение немецкого канцлера будет на руку Владимиру Путину.

Выборы в бундестаг – главный законодательный орган Германии прошли 24 сентября 2017 года. ХДС Ангелы Меркель набрал чуть более 30% голосов, показав худший результат в истории, СДПГ досталось 20%, но настоящей сенсацией стали результаты правоконсервативной партии "Альтернатива для Германии", которая получила чуть более 13,5%. Четвертое место заняла партия "Свободные демократы", левые получили 9%, зеленые – 9,5%.