В Германии заявили об отставке Меркель

Провал переговоров о формировании коалиции в германском бундестаге говорит о закате карьеры канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, нынешний канцлер совершила несколько фатальных ошибок. Во-первых, утверждает Рар, она открыла границы большому числу беженцев с Ближнего Востока пару лет назад. "И спровоцировала один из самых серьезнейших кризисов, которые вообще я помню за свою жизнь в Германии", – цитирует аналитика "Российская газета".

Кроме того, подчеркнул политолог, хоть результат партии канцлера на сентябрьских выборах был самым высоким, фактически избирательный цикл она проиграла. "Ее партия оказалась самой сильной, но все другие партии – возможные партнеры по будущей коалиции, не набрали достаточного количества голосов", – сказал Рар, добавив, что такой итог стал следствием миграционного кризиса.

Третий крупный проигрыш немецкого канцлера – это неспособность создать парламентскую коалицию. Эксперт уверен: глава правительства должна была сделать для этого все возможное. "Но она не справилась", – делает вывод Рар. Такая ситуация поставит на повестку дня вопрос об отставке канцлера, полагает он.



Сама Меркель ранее высказалась за проведение новых выборов в парламент. Такое заявление она сделала после выхода Свободной демократической партии Германии из продолжавшихся несколько недель переговоров о создании коалиции с блоком канцлера ХДС/ХСС и "Зелеными".





Напомним, выборы в германский бундестаг состоялись в конце сентября. Альянс ХДС/ХСС получил 33% голосов, заняв 220 мест в парламенте страны. На втором месте оказался основной оппонент главы германского правительства – лидер социал-демократической партии (СДПГ) Мартин Шульц: возглавляемая им политическая сила получила 20,5% голосов. Сюрпризом для многих стал результат правой партии "Альтернатива для Германии" – ее результат – 12,6% голосов немцев.

