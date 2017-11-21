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Политика

В Германии заявили об отставке Меркель

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Bernd von Jutrczenka
Провал переговоров о формировании коалиции в германском бундестаге говорит о закате карьеры канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.
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По его словам, нынешний канцлер совершила несколько фатальных ошибок. Во-первых, утверждает Рар, она открыла границы большому числу беженцев с Ближнего Востока пару лет назад. "И спровоцировала один из самых серьезнейших кризисов, которые вообще я помню за свою жизнь в Германии", – цитирует аналитика "Российская газета".

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Кроме того, подчеркнул политолог, хоть результат партии канцлера на сентябрьских выборах был самым высоким, фактически избирательный цикл она проиграла. "Ее партия оказалась самой сильной, но все другие партии – возможные партнеры по будущей коалиции, не набрали достаточного количества голосов", – сказал Рар, добавив, что такой итог стал следствием миграционного кризиса.

Третий крупный проигрыш немецкого канцлера – это неспособность создать парламентскую коалицию. Эксперт уверен: глава правительства должна была сделать для этого все возможное. "Но она не справилась", – делает вывод Рар. Такая ситуация поставит на повестку дня вопрос об отставке канцлера, полагает он.

Сама Меркель ранее высказалась за проведение новых выборов в парламент. Такое заявление она сделала после выхода Свободной демократической партии Германии из продолжавшихся несколько недель переговоров о создании коалиции с блоком канцлера ХДС/ХСС и "Зелеными".


Напомним, выборы в германский бундестаг состоялись в конце сентября. Альянс ХДС/ХСС получил 33% голосов, заняв 220 мест в парламенте страны. На втором месте оказался основной оппонент главы германского правительства – лидер социал-демократической партии (СДПГ) Мартин Шульц: возглавляемая им политическая сила получила 20,5% голосов. Сюрпризом для многих стал результат правой партии "Альтернатива для Германии" – ее результат – 12,6% голосов немцев.

Автор: Иван Поляков21 ноября 2017, 19:21

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