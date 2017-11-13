Кремль открестился от "запуганного" Трампа

В Кремле отвергли обвинения в том, что президент России Владимир Путин мог запугать главу Белого дома Дональда Трампа. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, такие предположения неверны.

"Это неверное предположение", – сказал он. Таким образом в Москве ответили на заявления бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана, который обвинил Путина в "запугивании" Трампа.

По его словам, российский лидер использовал слабость главы Белого дома к лести. Кроме того, предположил Бреннан, президент России каким-то образом мог "запугать" американского лидера. "В отношении c русскими Трампом движет либо наивность, либо невежество, либо страх", – сказал Бреннан.

Что конкретно он имел в виду под словом "запугать" и как соотносится любовь Трампа к лести и его "испуг" перед главой российского государства, экс-руководитель ЦРУ объяснить не пожелал. Но в очередной раз повторил уже порядком надоевший всем тезис о якобы вмешательстве Москвы в президентские выборы в США в прошлом году: Бреннан заявил, что Трамп "позволяет" Путину уйти от ответственности.

Напомним, президенты США и России встретились "на ногах" во время саммита лидеров стран – членов организации Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) во вьетнамском Дананге в субботу, 11 ноября. Короткая беседа произошла перед церемонией фотографирования. Трамп при этом сам подошел к Путину.

Сам пришел: Трамп подошел к Путину перед началом заседания саммита и президенты немного поговорили pic.twitter.com/IEAUUcikHU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2017 г.

К сожалению, полноценных переговоров по всему спектру двусторонних отношений между лидерами провести не удалось. Тем не менее они подписали совместное заявление по Сирии. Документ подтверждает намерение Москвы и Вашингтона как можно скорее закончить военный разгром группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в России. – Прим. ред.). Кроме того, стороны подтвердили желание сохранить послевоенную Сирию в ее прежних границах, а также отметили значимость астанинского и женевского форматов в деле мирного урегулирования ситуации в арабской республике.

Говоря о несостоявшихся полноценных переговорах, Владимир Путин отметил, что они сорвались из-за "определенных формальностей протокола". "Ничего страшного не произошло. Мы поговорили в ходе саммита", – сказал журналистам глава государства.

