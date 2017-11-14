Краткая беседа Путина и Трампа вызвала восторг

Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал документ по Сирии, одобренный Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Дипломат восхитился тем, что лидеры США и России продуктивно сотрудничают друг с другом.

По словам Антонова, совместно созданный документ по Сирии демонстрирует то, что американская и российская стороны способны к совместной работе. "Контакты двух наших президентов, документы, которые были одобрены двумя нашими президентами в Дананге, вселяют определенный оптимизм. Ясно и четко подчеркнуто, что у нас общие цели, общие задачи", – цитирует посла РИА Новости.

Антонов также подчеркнул, что Россия и США способны эффективно бороться с международным терроризмом совместными усилиями. Напомним, Трамп и Путин разработали совместный документ по Сирии в ходе краткой беседы в кулуарах саммита АТЭС, который прошел во Вьетнаме, передает "Газета.ру".

В ходе переговоров лидеры двух стран пришли к выводу, что они продолжат совместную борьбу с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" вплоть до ее полного уничтожения. В документе также говорится о том, что окончательное решение сирийского конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса. В процессе общения Трамп и Путин также призвали все страны ООН в ближайшие месяцы увеличить свой вклад в решение конфликта на Ближнем Востоке.

11 ноября в Дананге завершился двухдневный саммит АТЭС, объединяющего 21 ведущую экономику мира. Главной целью мероприятия провозглашено стимулирование экономического роста стран Азиатско-тихоокеанского региона и укрепление азиатско-тихоокеанского сообщества.