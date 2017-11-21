Меркель поставила Украину на край пропасти

Ангела Меркель лишилась поддержки не только в Германии, подорван ее авторитет в Евросоюзе. Учитывая роль канцлера, единство ЕС оказалось под вопросом, считают эксперты.

Неубедительная победа партии Меркель на сентябрьских выборах в бундестаг через два месяца обернулась серьезным политическим кризисом для Берлина. И дело не только в результатах, показанных партией "Альтернатива для Германии" ("АдГ"): в коалицию с ХДС/ХСС не хотят вступать ни бывший союзник блока – СДПГ, ни "зеленые", ни "Свободные демократы".

Дело идет к перевыборам или созданию правительства меньшинства. Ни тот, ни другой вариант очков Ангеле Меркель не прибавляет и четвертый срок ее канцлерства оказывается под большим вопросом. Это грозит расколом ЕС и большими проблемами для украинских властей, считает эксперт европейского аналитического центра Фридрих Эрмлер.

"Это грозит единству всего блока, который испытывает кризис из-за подъема националистов, сепаратистских движений и внутренних противоречий. Именно Германия как самая богатая и влиятельная страна ЕС цементирует Евросоюз", – цитирует Эрмлера издание "Вести. Украина".

Поддержка Украины ослабнет, так как европейцам сейчас важнее спасать собственные экономики. Более того, в случае досрочных выборов в бундестаг именно благодаря украинскому вопросу усилятся позиции ультраправых: многие немцы видят в украинцах потенциальных мигрантов. А лидеры "АдГ" не скрывают своей дружбы с Владимиром Путиным, отметил политолог Вадим Мешковой.

"Лидеры "Альтернативы" выступали за снятие санкций с России – мол, блокада такого крупного торгового партнера и поставщика газа не соответствует интересам Германии. Присутствие ультраправых в немецкой власти может ослабить поддержку Украины. Хотя, скорее всего, популисты не будут играть решающую роль ни во внутренней, ни во внешней политике, как ультраправый "Нацфронт" во Франции", – приводит издание мнение эксперта.

Лидер "Альтернативы" Александр Гауланд, как пишет издание, человек умный и начитанный, увлекается историей. Его отец Александр Гауланд – старший был в свое время комендантом крепости Кенигштайн, какое-то время служил при дворе саксонского короля. Он назвал сына в честь российского царя Александра I и внушил ему мысль о том, что для Пруссии хорошо сотрудничать с Россией и плохо – с ней воевать.