Госдума зеркально ответила на травлю российских СМИ в США

Депутаты в ходе пленарного заседания в среду, 15 ноября, приняли в третьем, заключительном чтении поправки, которые позволяют признать иностранным агентом средство массовой информации. Под действие нормы подпадают зарубежные СМИ, получающие финансирование из-за границы. Таким образом, Госдума дала симметричный ответ на развернувшееся в США давление на российские медиа.

Вопрос присвоения статуса иностранного агента будет находиться в компетенции Министерства юстиции. На такие СМИ будут распространяться обязанности и ограничения, актуальные для иноагентов из числа некоммерческих организаций (НКО). Стоит отметить, что российские СМИ изменения не затронут.

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, парламентарии не хотели принимать этот законопроект. "Нас вынудили", – подчеркнул законодатель. Он отметил, что к каждому иностранному средству массовой информации будет строго индивидуальный подход.

Москва не ставит перед собой цели ограничить работу СМИ, сказал председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Но к работе американских средств массовой информации в России накопилось достаточно вопросов, добавил он.





На принятый законопроект уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что поправки о СМИ-иноагентах позволят Москве незамедлительно и зеркально реагировать на притеснение свободы.





Теперь нормативно-правовой акт должны одобрить в верхней палате парламента – Совете Федерации. После этого документ поступит на подпись президенту Владимиру Путину.

