Трампа обвинили в страхе перед Путиным

Выборы-2017 Новости Украины Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Пугачева предъявила мужика Галкина после грязного гей-скандала
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Изгнанная жена Джигарханяна врезала виновнику развода
Анджелина Джоли в мини ужаснула костлявыми ногами
Известный рэпер побил Бузову перед концертом
партнеры
Понедельник 13 ноября
Лента новостей
08:57
В Москве пациент с ножом напал на врача
08:44
Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом
08:43
Рассеянная автоледи протаранила четыре машины
08:29
Больше 160 человек погибли при землетрясении в Иране
08:19
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
07:45
Очевидцы сняли жуткую аварию с маршруткой на юго-западе Москвы
17:55
Фигуристка Медведева получила травму
17:44
Список пострадавших в жуткой аварии с маршруткой в Москве
17:20
Под Москвой простились с Задорновым
17:09
Звезда "Реальных пацанов" рассказала о грязных домогательствах
16:40
На юго-западе Москвы иномарка протаранила маршрутку
16:37
В Казахстане утонул российский военный
16:19
Скончался бывший балетмейстер Большого театра Станислав Власов
15:51
Жванецкий растрогал прощанием с Задорновым
15:25
Рынска прошлась по страдавшему от рака Ноткину
14:55
"Мегафон" назвал причины массового сбоя
14:39
Как менялась красавица Юлия Ковальчук
14:20
Миллиардера Исмаилова заподозрили в создании ОПГ
14:05
Волочкова получила неожиданный подарок после секс-скандала
13:37
Российский боксер стал чемпионом мира
13:17
Поклонники возмущены поступком родственников Задорнова
13:12
Прямой эфир "Би-би-си" прервали женские стоны (видео)
12:48
Как угасал больной раком Ноткин
12:22
В Москве случилось смертельное ДТП
12:05
Онкобольной Гайдулян разводится с женой
11:47
Встреча на вьетнамских полях
11:29
Вайкуле рассмешила борьба с Пугачевой из-за мужчины
11:02
На северо-западе Москвы пьяный безработный зарезал собутыльника
10:50
Караченцову сделали неутешительный прогноз
10:34
Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
10:15
Посмертная критика Задорнова привела в ярость Слепакова
10:01
Церетели и студенты-мажоры захватили самолет
19:10
Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым под Москвой
18:42
Тарасов и Костенко выбрали неудачный день для свадьбы
18:10
Максакова: Мои дети живут с убийцей
17:37
Пожилой москвич пытался убить дочь сковородой
17:22
Сексуальная Деми Мур хорошеет с годами
17:05
Дану Борисову в мини высмеяли за морщинистые коленки
16:38
Приезжая из Киргизии упала с Крымского моста в Москву-реку
16:18
Больная раком сестра известной певицы сошла с ума
15:53
Катю Семенову парализовало от вида умершей матери
15:39
В Москве женщина упала с высоты на машину и выжила
15:25
Ирина Безрукова откровенно о личной жизни
14:47
Мужчина с жалобной запиской пытался ограбить банк в Москве
14:41
Интеграция метро и МЦК с железной дорогой завершится через год
14:31
Ольга Орлова взбесилась из-за упрека о Жанне Фриске
13:58
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
13:06
Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
12:42
Азиаты изрезали ножами четырех москвичей
12:33
Жена Джигарханяна заговорила о публичных унижениях
11:55
Бузову продают за 1,5 миллиона рублей
11:33
Стрельбу из автомата на западе Москвы устроили подростки
11:19
Михаил Задорнов записал прощальное видео
10:49
Как живет вдова Ильи Олейникова
10:23
Друг рассказал о последних днях Задорнова
10:02
Житель Подмосковья убил свою мать и ее любовника
22:00
"Задорнов превратился в фашиста": Хованский посмеялся над смертью сатирика
21:57
На Урале КамАЗ насмерть задавил ребенка
21:46
В последнем интервью Задорнов рассказал о конце света
21:07
"Так уйти надо заслужить": В России скорбят о Задорнове
20:57
Из ночного клуба в центре Москвы вывели 100 человек
20:38
Менеджера "Газпрома" забили до полусмерти арматурой (видео)
20:31
Взрыв в доме в Ижевске могли устроить из личной неприязни
20:14
Звезда "Битвы экстрасенсов" огласила предвыборную программу
20:06
Безумные регионы: вызов на дуэль за фильм "Матильда"
19:46
Рабочие чудом спаслись при ЧП на скважине в Коми (видео)
19:16
Машина врезалась в толпу людей во Франции
18:59
Шестьдесят тысяч квадратных метров ОАЗИСа в Москве
18:48
Пассажиры метро Петербурга пожаловались на дым
18:44
Рак Задорнова назвали расплатой
18:40
В столице поймали стрелков на Mercedes
18:33
В Москве произошло массовое ДТП
18:16
Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского
18:00
Чем Задорнов бесил украинцев
17:45
Чем Россия удивит арабский рынок оружия в Дубае
17:41
Госдума 7.0: заметки диванного критика – 13
17:12
Пострадавшему в афере Этушу заплатили 28 миллионов
17:00
Циничные украинцы поглумились над смертью Задорнова
16:56
Легендарный американский электронный дуэт The Crystal Method возвращается в Россию
16:33
Названа реальная зарплата миллиардера Захарченко
16:29
Совет на выходные
16:28
Ученый рассказал о возможной жизни после смерти
16:25
Стрельба из Mercedes всполошила Москву
16:18
Биткоин пережил очередной обвал
15:46
Раскрыт размер нищенской зарплаты Порошенко
15:40
"Нам их подкинули": мать и сестра Захарченко объяснили свои богатства
15:36
Под Хабаровском предотвратили крупный теракт
15:35
Как Рособрнадзор игнорирует мнение президента
15:27
Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса
15:21
США готовят новую провокацию в Донбассе
15:17
Беглая жена Джигарханяна: Муж живет в скотских условиях
14:55
Разрыв с женой довел актера Матросова до самоубийства
14:55
Названа новая опасность алкоголя для мозга
14:50
Умирающий Задорнов звонил Галкину
14:30
Вину за мировой кризис свалили на Трампа
14:22
Обнародовано предсмертное видео Михаила Задорнова
14:21
Москвичи переплачивают за продукты почти тысячу рублей
14:10
Смерть Задорнова перевернула российское ТВ
13:59
У покойного Задорнова нашлась юная подруга
13:48
Девушка села в тюрьму за брак с родной матерью
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Оскорбительный снимок Бузовой у церкви вызвал скандал
Михаил Задорнов записал прощальное видео
Опозоренная Волочкова обескуражена появлением интимных снимков
Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"
Друг рассказал о последних днях Задорнова
Караченцову сделали неутешительный прогноз
Политика

Трампа обвинили в страхе перед Путиным

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press
Президент США Дональд Трамп по каким-то причинам может бояться российского лидера Владимира Путина, уверен бывший руководитель ЦРУ Джон Бреннан. Так он прокомментировал отказ главы Белого дома без доказательств верить в "российское вмешательство" в американские выборы.
прочитано 543 раза

После встречи с Владимиром Путиным на саммите АТЭС Дональд Трамп заметил, что предположения о "российском вмешательстве" в американскую избирательную систему являются оскорбительными для российской власти, и это уже нехорошо для Вашингтона. Президент США уверен, что такие обвинения создают искусственный барьер для отношений между странами.

ПО ТЕМЕ

"Сам пришел": Трамп и Путин пошептались на глазах толпы

Трамп вцепился в руку Путина на саммите

"Будут наказаны": Путин о срыве встречи с Трампом

 Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Подобные слова не могли не вызвать острой реакции в США. Вместо того, чтобы задуматься о наличии доказательств, критики Трампа начали искать мотивы, которые вынудили его проявить дипломатичность. "Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным", – цитирует РИА Новости бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана.

Впрочем, уверен он, руководствовался американский лидер не только положительными эмоциями, но и страхом. "Я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что выплывет в результате расследования", – рассказал Бреннан в интервью CNN.

"Поведение Трампа по отношению к русским – это либо наивность, либо невежество, либо страх", – цитирует "Интерфакс" бывшего главу ЦРУ. По его мнению, отрицая вмешательство России в выборы президента США, Трамп показывает другим странам, что на Вашингтон можно оказать давление. "Я считаю, и китайцы, и русские убеждены, что могут играть с ним", – заключил Бреннан.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла в кулуарах саммита АТЭС. Сообщается, что беседа была доброжелательной. Стороны одобрили совместное заявление по Сирии, а также обсудили некоторые вопросы, после чего тепло простились.

Автор: Геннадий Куприянов13 ноября 2017, 08:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Страстный поцелуй Мишель Обамы и Меланьи Трамп

567

Политика

"Будут наказаны": Путин о срыве встречи с Трампом
США ответят за охоту на россиян
Законопроект о СМИ-иноагентах могут принять в течение недели
Порошенко посадили в лужу на Первом канале

Шоу-бизнес

Изменившаяся Ротару вернулась в Россию
Звезда "Реальных пацанов" рассказала о грязных домогательствах
Жванецкий растрогал прощанием с Задорновым
Рынска прошлась по страдавшему от рака Ноткину

Проишествия

Телеведущий Борис Ноткин найден мертвым под Москвой
Названа страшная опасность жизни рядом с автотрассой
Ельцин пытался покончить жизнь самоубийством
Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи

Lifestyle

Пострадавшему в афере Этушу заплатили 28 миллионов
Смерть Задорнова перевернула российское ТВ
Максима Виторгана затащили в боевик Александра Невского
Звезда сериала "Восток-Запад" о свадьбе
Шоу-бизнес

Молодой любовник о Волочковой и их фото во время секса

29-летний брюнет откровенно высказался об отношениях с балериной
Шоу-бизнес

Изнасилованную Шурыгину жестко унизили на "Доме-2"

Героиню новостей пригласили на телестройку в качестве эксперта
Шоу-бизнес

Жванецкий растрогал прощанием с Задорновым

Сатирик рассказал об отношениях с коллегой
Спорт

Роналду после предательства в четвертый раз стал отцом

У спортсмена и его возлюбленной родилась дочка

Гороскоп

Совет на выходные
Больной раком Задорнов ждет смерти
Гадалка раскрыла отношения Бузовой и Бородиной
Гороскоп с 6 по 12 ноября 2017 года

Фоторепортажи

Под Москвой простились с Задорновым
Как менялась красавица Юлия Ковальчук
Сексуальная Деми Мур хорошеет с годами
Лежащего Билана закидали на концерте

Спорт

Запад отобрал у России две медали Сочи-2014
Сергей Карякин назвал российского гроссмейстера истеричкой
Провокация с запретом гимна России получила продолжение
Олимпийская чемпионка Мамун завершила карьеру в 22 года

Регионы

Взрыв в доме в Ижевске могли устроить из личной неприязни
Менеджера "Газпрома" забили до полусмерти арматурой (видео)
Безумные регионы: вызов на дуэль за фильм "Матильда"
Рабочие чудом спаслись при ЧП на скважине в Коми (видео)
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru