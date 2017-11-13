Трампа обвинили в страхе перед Путиным

Президент США Дональд Трамп по каким-то причинам может бояться российского лидера Владимира Путина, уверен бывший руководитель ЦРУ Джон Бреннан. Так он прокомментировал отказ главы Белого дома без доказательств верить в "российское вмешательство" в американские выборы.

После встречи с Владимиром Путиным на саммите АТЭС Дональд Трамп заметил, что предположения о "российском вмешательстве" в американскую избирательную систему являются оскорбительными для российской власти, и это уже нехорошо для Вашингтона. Президент США уверен, что такие обвинения создают искусственный барьер для отношений между странами.

Подобные слова не могли не вызвать острой реакции в США. Вместо того, чтобы задуматься о наличии доказательств, критики Трампа начали искать мотивы, которые вынудили его проявить дипломатичность. "Путин очень умно играл над желанием Трампа быть польщенным", – цитирует РИА Новости бывшего главу ЦРУ Джона Бреннана.

Впрочем, уверен он, руководствовался американский лидер не только положительными эмоциями, но и страхом. "Я думаю, что Трамп по какой-то причине или запуган Путиным и боится того, что он может сделать, или боится, что выплывет в результате расследования", – рассказал Бреннан в интервью CNN.

Третья встреча Путина и Трампа в Дананге за один день pic.twitter.com/1KmNUKxffK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2017 г.

"Поведение Трампа по отношению к русским – это либо наивность, либо невежество, либо страх", – цитирует "Интерфакс" бывшего главу ЦРУ. По его мнению, отрицая вмешательство России в выборы президента США, Трамп показывает другим странам, что на Вашингтон можно оказать давление. "Я считаю, и китайцы, и русские убеждены, что могут играть с ним", – заключил Бреннан.

Шли и разговаривали: Путин и Трамп вдвоем пришли на официальную церемонию фотографирования саммита АТЭС pic.twitter.com/lPKikrzhPm — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 ноября 2017 г.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина прошла в кулуарах саммита АТЭС. Сообщается, что беседа была доброжелательной. Стороны одобрили совместное заявление по Сирии, а также обсудили некоторые вопросы, после чего тепло простились.