Эрдоган подлизывается к Путину после крымского демарша
По мере разгрома вооруженных отрядов исламистов на территории Сирии на повестку дня выходит курдский вопрос. Сейчас курды из "Сирийских демократических сил" занимают большую часть востока страны, в том числе ряд крупных нефтяных месторождений. Контроль над ними позволяет выстраивать самодостаточную экономику, а также служит базисом для построения автономного или даже независимого государственного образования.
Такое развитие событий не могут допустить ни в Дамаске, ни в Анкаре. Сирийским властям необходимы нефть и доходы от нее для восстановления экономики страны. Анкара же, которая несколько десятилетий не может подавить курдское подполье в своих юго-восточных регионах, резонно опасается, что независимость Сирийского Курдистана или даже его автономия будет угрожать территориальной целостности Турции.
#СИРИЯ ★ Сирийские Демократические Силы (#СДС) контролирует всю область между месторождениями #Омар и #Танак— MilitaryMaps (@MilitaryMaps) 28 октября 2017 г.
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Шаткое равновесие между турками и курдами может быстро нарушиться. В этом вопросе турецкий лидер не может не договариваться с Россией, которая играет ведущую роль в сирийском урегулировании. Именно поэтому, несмотря на периодические демарши Эрдогана относительно Крыма, Анкара полна решимости выстаивать как можно более тесное взаимодействие с Москвой.
Ранее президент Турции посетил Киев, где встретился с главой Украины Петром Порошенко. Одной из тем была ситуация вокруг Крыма. Эрдоган заявил, что Анкара никогда не признает полуостров частью России.
Спустя несколько дней Турция сообщила, что перестает пускать в свои порты корабли из Крыма. Кроме того, в октябре руководство страны ввело дополнительные ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции из России.
В Москве такие выкрутасы не оценили. Как отметил глава Минсельхоза Александр Ткачев, Россия оставляет за собой право принять "адекватные меры". По его словам, Москва рассчитывала на упрощение таможенного режима.
Напомним, что Россия ввела экономические санкции против Турции после уничтожения бомбардировщика в ноябре 2015 года. Летом 2016-го турецкий лидер принес официальные изменения, после чего часть экономических ограничений была снята.
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