Эрдоган подлизывается к Путину после крымского демарша

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 13 ноября, проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. Совсем недавно турецкий лидер делал резкие заявления о непризнании воссоединения Крыма с Россией, но договариваться с Москвой ему необходимо. Прежде всего речь идет о Сирии, где Анкара преследует собственные политические и экономические интересы.

прочитано 1644 раза