Эрдогану влетело по первое число из-за Путина

Сближаясь с Россией, Турция заставила США сомневаться – можно ли ей доверять. Об оттепели в отношения Москвы и Анкары заговорили несколько месяцев назад, и уже тогда эксперты на Западе предупреждали: дружба Путина и Эрдогана может привести к тому, что Кремлю станут известны секреты НАТО.

Очередным поводом для беспокойства стала новость о том, что Москва готова продать Анкаре зенитный ракетный комплекс С-400 и к тому же планирует вместе с ней открыть инвестиционный фонд и снять торговые ограничения. По данным американского телеканала CNBC, эта оттепель вызывает озабоченность у Пентагона и Североатлантического альянса, заставляя сомневаться в том, что на Турцию можно положиться.

Укрепляя связи с Москвой, Анкара посылает противоречивые сигналы Вашингтону и НАТО. За последние десять лет отношения между Турцией и Америкой сильно ухудшились. Главный вопрос, который беспокоит политическую элиту в Вашингтоне – доверять ли Реджепу Тайипу Эрдогану.

В ходе налаживания отношений Россия снова начала поставлять Турции пшеницу. Не исключено, что Кремль в ближайшее время снимет все торговые ограничения, самым болезненным из которых стал запрет на поставку турецких помидоров.

Месяц назад обозреватель польской Gazeta Wyborcza Роберт Стефаницкий утверждал, что в турецкой армии резко усилилось влияние той части генеральского состава, которая выступает за углубление кооперации с Москвой. "Потихоньку Турция становится для Североатлантического альянса обременительной", – писал журналист в июле 2017 года.

По его словам, Эрдоган в последнее время использовал тактику лавирования между Россией и США. Однако из-за того, что последние поддерживают курдов в Сирии, Анкара готова повернуться в сторону Москвы. "До Америки отсюда десять часов полета, а до России – только два", – заявил турецкий лидер в интервью немецкой Die Zeit.

В начале июля Реджеп Тайип Эрдоган встречался с Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу. Стороны обсуждали вопросы взаимодействия, в том числе по ситуации в Сирии.