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Блоги

Встреча на вьетнамских полях

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
Андрей Баранов

Андрей Баранов блогер

 Закончил МГУ имени Ломоносова, кандидат наук. Автор пьесы "Апельсиновый остров" (диплом "За современную политическую пьесу" конкурса "Действующие лица" 2006 года). Страница автора.
Встречи бывают разные. Бывают в кабинетах, бывают на полях сражений а бывают и просто на полях, например недавнего саммита АТЭС. Вот как раз во Вьетнаме собрались было встретиться Владимир Владимирович и Дональд Фредович, да все никак не могли выбрать момент. Собственно сам же Трамп и обещал рандеву, обсудить надо дескать Украину и Сирию, агрессивную Северную Корею и все такое. А потом как в песне: "Тыж мене пидманула, тыж мене пидвела" – не явился. Даже на некоторые официальные мероприятия не приходил, только сфоткался со всеми – и вся повестка. Ну руку еще пожал, кока-колой с главным вьетнамцем чокнулся. Вот такая оказия.
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Стали все думать и гадать – мол что бы это значило? Мы можно сказать лишь из-за него, президента США, летели через пол-мира, крылья только зря стерли, а он не явился. Министр Лавров даже обозвал в сердцах американцев "чинушами", и хорошо что не дебилами. И Госдеп обещал, и прочие – а потом вдруг Тиллерсон становится в третью позицию и заявляет что встреча будет исключительно при условии согласования повестки, если будет что обсуждать. Ходили слухи что высокая американская сторона опять решила поднять тему о российском вмешательстве в выборы, хоть тут уж чья бы корова мычала – только не республиканская. Ну а когда мы отказались то и встреча чуть не сорвалась. И вообще с китайским председателем Си американский лидер встречается "на равных", ну а нас он притормаживает.

Но в конце концов все завершилось благополучно – встреча состоялась, хотя только краткая, рекордно краткая, "на ногах" или в кулуарах, то есть в коридорах, зато личная и строго секретная. По ее итогам опубликовали специальное заявление, в основном насчет Сирии, то есть того момента что уже пройден. Ну там относительно связей между военными двух стран, а также что чисто военное решение конфликта невозможно. Про будущие битвы, то есть про Украину – ни слова, хотя американская сторона уже мечтает разместить в Донбассе двадцать тысяч одних миротворцев ООН или ОБСЕ и таким образом решить проблему чужими руками. Министр иностранных дел непризнанной Луганщины уже готов вновь влиться в украинские ряды, если уж Россия не берет.

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Но главное – лидеры все-таки встретились, будто и не расставались. Руки пожали, в национальных синих костюмах походили, чаю наверное попили. Это ж редким человеком надо быть чтоб в Дананге чай пить. Собственно наш Трамп везде поспел, до всех домогался, еще во время азиатского турне – и до японского премьера Абэ, и до лидера Южной Кореи, и хотел он помимо торговых вопросов порешать вопрос о возможном начале боевых действий против Кореи Северной. Тут рыжеволосый Дональд правда не вполне преуспел – японец войну вроде поддержал, им с корейцами воевать не привыкать, а вот южнокорейский коллега как-то напрягся и выступил за мирные переговоры. Однако главный американец упорно гнет свою линию – и в торговле и в политике к старому возврата нет, Америка превыше всего, и если я сказал "война" – значит так тому и быть. Так всем и передайте.

Конечно никто не собирается в свою очередь домогаться встречи с американской звездой телебизнеса а ныне лидером страны с упорством Харви Вайнштейна. Но тут разумеется вспоминаются разные поля сражений, мировых войн и прочего. Да те же вьетнамские джунгли и рисовые поля недалеко, которые не последнюю роль играли в американо-вьетнамских баталиях. То есть если свидание не происходит на полях конференций и саммитов то оно переносится на поля брани, сиречь войны. "Три тонны удобренья для вражеских полей – сорок человечков или восемь лошадей" – так согласно классику писали на вагонах теплушек отправляющихся на фронт из Австро-Венгерской империи. Вон в Болгарии опять осквернили памятник советскому солдату, знаменитого "Алешу". Все страны НАТО как один крепят свою оборону против "восточной угрозы". В воздухе пахнет порохом, как раньше было принято выражаться. Американцы уверены что война будет только в Европе, поэтому для них это что-то вроде развлечения, заграничного турне по экзотическим местам. Вон уже и какие-то их инспектора в Крым собрались. Нам же деться некуда, мы тут живем. Поэтому отдельным гражданам кажется что все же лучше как-то порешать вопросы на саммите.

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Риск на встречах есть всегда. Вон премьер Абэ играя с Трампом в гольф загремел в яму. Правда тут же поднялся, отряхнулся и сделал вид что ничего и не было. И нам собственно тоже пришлось делать хорошую мину при не очень хорошей игре заокеанских партнеров – делать вид что встреча в кулуарах и была нашей заветной целью. Мол никто не собирается нас сторониться как Ким Чен Ына или аятоллы Хомейни, мы все равно настигнем любого. И никакие протокольные формальности этому не помешают, цифровую экономику неизбежно придется обсуждать. Кризис, не кризис – надо, Фредович, надо. Впрочем Путин назвал своего визави воспитанным и комфортным в общении, то есть высказался вполне доброжелательно. Вот так нам и надо продолжать – в таком вот аспекте, в таком направлении и будет нам счастье.

12 ноября 2017, 11:47

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