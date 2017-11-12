Встреча на вьетнамских полях

Встречи бывают разные. Бывают в кабинетах, бывают на полях сражений а бывают и просто на полях, например недавнего саммита АТЭС. Вот как раз во Вьетнаме собрались было встретиться Владимир Владимирович и Дональд Фредович, да все никак не могли выбрать момент. Собственно сам же Трамп и обещал рандеву, обсудить надо дескать Украину и Сирию, агрессивную Северную Корею и все такое. А потом как в песне: "Тыж мене пидманула, тыж мене пидвела" – не явился. Даже на некоторые официальные мероприятия не приходил, только сфоткался со всеми – и вся повестка. Ну руку еще пожал, кока-колой с главным вьетнамцем чокнулся. Вот такая оказия.

Стали все думать и гадать – мол что бы это значило? Мы можно сказать лишь из-за него, президента США, летели через пол-мира, крылья только зря стерли, а он не явился. Министр Лавров даже обозвал в сердцах американцев "чинушами", и хорошо что не дебилами. И Госдеп обещал, и прочие – а потом вдруг Тиллерсон становится в третью позицию и заявляет что встреча будет исключительно при условии согласования повестки, если будет что обсуждать. Ходили слухи что высокая американская сторона опять решила поднять тему о российском вмешательстве в выборы, хоть тут уж чья бы корова мычала – только не республиканская. Ну а когда мы отказались то и встреча чуть не сорвалась. И вообще с китайским председателем Си американский лидер встречается "на равных", ну а нас он притормаживает.



Но в конце концов все завершилось благополучно – встреча состоялась, хотя только краткая, рекордно краткая, "на ногах" или в кулуарах, то есть в коридорах, зато личная и строго секретная. По ее итогам опубликовали специальное заявление, в основном насчет Сирии, то есть того момента что уже пройден. Ну там относительно связей между военными двух стран, а также что чисто военное решение конфликта невозможно. Про будущие битвы, то есть про Украину – ни слова, хотя американская сторона уже мечтает разместить в Донбассе двадцать тысяч одних миротворцев ООН или ОБСЕ и таким образом решить проблему чужими руками. Министр иностранных дел непризнанной Луганщины уже готов вновь влиться в украинские ряды, если уж Россия не берет.

Но главное – лидеры все-таки встретились, будто и не расставались. Руки пожали, в национальных синих костюмах походили, чаю наверное попили. Это ж редким человеком надо быть чтоб в Дананге чай пить. Собственно наш Трамп везде поспел, до всех домогался, еще во время азиатского турне – и до японского премьера Абэ, и до лидера Южной Кореи, и хотел он помимо торговых вопросов порешать вопрос о возможном начале боевых действий против Кореи Северной. Тут рыжеволосый Дональд правда не вполне преуспел – японец войну вроде поддержал, им с корейцами воевать не привыкать, а вот южнокорейский коллега как-то напрягся и выступил за мирные переговоры. Однако главный американец упорно гнет свою линию – и в торговле и в политике к старому возврата нет, Америка превыше всего, и если я сказал "война" – значит так тому и быть. Так всем и передайте.

Конечно никто не собирается в свою очередь домогаться встречи с американской звездой телебизнеса а ныне лидером страны с упорством Харви Вайнштейна. Но тут разумеется вспоминаются разные поля сражений, мировых войн и прочего. Да те же вьетнамские джунгли и рисовые поля недалеко, которые не последнюю роль играли в американо-вьетнамских баталиях. То есть если свидание не происходит на полях конференций и саммитов то оно переносится на поля брани, сиречь войны. "Три тонны удобренья для вражеских полей – сорок человечков или восемь лошадей" – так согласно классику писали на вагонах теплушек отправляющихся на фронт из Австро-Венгерской империи. Вон в Болгарии опять осквернили памятник советскому солдату, знаменитого "Алешу". Все страны НАТО как один крепят свою оборону против "восточной угрозы". В воздухе пахнет порохом, как раньше было принято выражаться. Американцы уверены что война будет только в Европе, поэтому для них это что-то вроде развлечения, заграничного турне по экзотическим местам. Вон уже и какие-то их инспектора в Крым собрались. Нам же деться некуда, мы тут живем. Поэтому отдельным гражданам кажется что все же лучше как-то порешать вопросы на саммите.

Риск на встречах есть всегда. Вон премьер Абэ играя с Трампом в гольф загремел в яму. Правда тут же поднялся, отряхнулся и сделал вид что ничего и не было. И нам собственно тоже пришлось делать хорошую мину при не очень хорошей игре заокеанских партнеров – делать вид что встреча в кулуарах и была нашей заветной целью. Мол никто не собирается нас сторониться как Ким Чен Ына или аятоллы Хомейни, мы все равно настигнем любого. И никакие протокольные формальности этому не помешают, цифровую экономику неизбежно придется обсуждать. Кризис, не кризис – надо, Фредович, надо. Впрочем Путин назвал своего визави воспитанным и комфортным в общении, то есть высказался вполне доброжелательно. Вот так нам и надо продолжать – в таком вот аспекте, в таком направлении и будет нам счастье.