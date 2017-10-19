Путин отчитал Европу за глупые ошибки

Европейский союз пытался угодить Соединенным Штатам, поддержав отделение Косово от Сербии, а теперь сам столкнулся со всплеском сепаратизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

В своем выступлении глава государства коснулся целого спектра проблем, существующих в современной системе международных отношений. Одной из них является вопрос сепаратизма, в том числе на европейском континенте.

Говоря об этом, президент раскритиковал слишком большое желание стран Евросоюза угодить "старшему брату" в лице США, которое проявилось в признании Брюсселем отделения Косово от Сербии, пишет "Газета.ru". Теперь же, отметил Путин, ЕС сталкивается с проблемой сепаратизма в своих собственных границах, а именно в Испании, от которой хочет отделиться Каталония.

"Раньше надо было думать об этом", – сказал глава государства.





Запад, по его словам, использует политику двойных стандартов, не желая признавать референдум 2014 года в Крыму. "На взгляд некоторых наших коллег, есть правильные борцы в деле независимости и свободы и есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои правда даже с помощью демократических механизмов", – подчеркнул Путин. Президент выразил уверенность, что подобная практика несет угрозу для развития всего европейского континента, а также для продвижения интеграционных процессов в мире.

Новые антироссийские санкции, которые были приняты конгрессом США и подписаны президентом Дональдом Трампом этим летом, Владимир Путин назвал попыткой вытеснить Россию с европейского энергетического рынка. Вашингтон, уверен он, преследует здесь собственные корыстные цели.



"Заставить Европу перейти на более дорогой сжиженный газ из США", – пояснил он.





Коснулся российский лидер и ситуации в Сирии. Усилия Москвы по борьбе с экстремизмом в арабской республике он назвал примером взвешенного поведения на международной арене. "Россия противостоит террористам вместе с законным правительством Сирии и с другими государствами региона и действует на основе международного права", – заявил глава государства, подчеркнув, что Москва вынуждена учитывать множество противоречий, существующих внутри ближневосточного региона.



Сложившуюся в настоящее время в мире реальность предугадать не мог никто, отметил президент России. По его словам, происходящие на наших глазах события отражают обострение конкуренции за место в мировой иерархии.

"Реальностью становится то, о чем недавно говорили как о чем-то немыслимом", – констатировал российский лидер.





В таких условиях, полагает президент, Организация объединенных наций (ООН) должна оставаться центром международной системы. "Ей нет альтернативы", – считает Путин. Ее реформирование, о чем говорилось на недавней 72-й сессии Генассамблеи ООН, должно быть постепенным, при этом базовые принципы организации необходимо сохранить, уверен российский лидер.

"За последние десятилетия были попытки принизить роль этой организации, дискредитировать ее или просто-напросто поставить под свой контроль. Все эти попытки предсказуемо провалились или зашли в тупик", – отметил он.





Международный дискуссионный клуб "Валдай" был создан в 2004-м. В этом году форум работает уже в 14-й раз. Названием он обязан месту проведения первой конференции, которая состоялась в Новгородской области, недалеко от озера Валдай. Последние годы заседания площадки проходят в Сочи.

Цель Клуба – оказание содействия диалогу российской и международной интеллектуальной элиты, а также объективный и независимый анализ политических и социально-экономических событий в России и мире. За годы существования площадки в ее работе приняли участие более 1000 представителей международного экспертного сообщества из 63 стран мира.

