Москва и Кишинев заново выстраивают отношения
Президент Молдавии Игорь Додон встретился в российской столице
со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. После общения молдавский лидер заявил,
что до конца текущего года в Москве пройдет заседание межпарламентской группы
дружбы Молдавия – Россия.
Встречу с председателем нижней палаты российского парламента Додон назвал важной. По его словам, в ходе общения стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества. В частности, принято решение о возобновлении деятельности межпарламентской группы дружбы между двумя странами.
"До конца 2017 года состоится заседание межпарламентской группы дружбы Молдавия – Россия в Москве, а в 2018 году – в Кишиневе, – заявил молдавский лидер. – Возобновляем диалог и стратегическое партнерство между нашими странами".
Как отметил Додон, сделать взаимные шаги Москве и Кишиневу уже "удалось на уровне президентов России и Молдавии, сейчас – на уровне парламентов". Следующим этапом, по его словам, должно стать налаживание отношений на уровне правительств двух стран.
Ранее молдавский лидер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи заверил, что не подпишет ни один антироссийский закон. Игорь Додон пообещал не делать этого, даже если большинство депутатов проголосуют за него.
Напомним, что с начала этого года оппозиционное Додону правительство Молдавии и парламентское большинство последовательно проводят антироссийскую кампанию. Среди предпринятых шагов – высылка пятерых российских дипломатов, отказ во въезде в страну российским культурным деятелям, журналистам, объявление персоной нон грата российского вице-премьера Дмитрия Рогозина.
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