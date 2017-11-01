Володин назвал пять базовых ценностей России

Законы, которые принимаются в России, должны учитывать мнение людей с разными культурными традициями и вероисповеданиями – только так они получат широкую поддержку, уверен Вячеслав Володин. Спикер Госдумы также считает недопустимым романтизацию революций и госпереворотов.

В России проживают множество народностей, каждая – со своими культурными традициями и вероисповеданием. И Госдума, принимая новые законы, должна учитывать мнение широких слоев российского общества, заявил председатель нижней палаты парламента.

"Только через всестороннее обсуждение, диалог с экспертным сообществом, институтами гражданского общества, конфессиями законы получают широкую поддержку", – сказал Вячеслав Володин, выступая на открытии XXI Всемирного русского народного собора. Тема, которую обсуждают его участники – "Россия в XXI веке: исторический опыт и перспективы развития".

Спикер Госдумы подчеркнул: важно решать задачи на основе демократического выбора и принципов социальной ответственности, социальных гарантий. Устройство и особенности России сформировались в результате тысячелетней истории совместного проживания сотен народов с разными культурами и религиями. Поэтому для страны крайне важно устойчивое и эволюционное развитие, основанное на диалоге и взаимопонимании.

Володин в своем выступлении сформулировал пять основных ценностей России. "Мы должны научиться ценить и оберегать существующее жизнеустройство. Понимать, как в этом жизнеустройстве выражаются наши базовые ценности: семья, вера, сплоченность, Родина. И конечно – справедливость, недостаток которой может вносить в общество раскол, создавать почву для деятельности революционных маргиналов и в конечном счете разрушать, казалось бы, незыблемые устои государственности", – цитирует спикера Госдумы "Интерфакс".

Страна выстрадала это понимание в уроках не такой уж и далекой истории. Главное, чему научили события 1917 года: развитие страны осуществляется не революционным путем, а с помощью консолидации общества на основе взаимного уважения и сохранения традиций. Володин подчеркнул, что сегодня необходимо "делать выводы из прошлого для того, чтобы увереннее идти вперед и эффективно решать задачи развития страны".

Несмотря на то, что споры о революции 1917 года продолжаются, некоторые выводы для всех очевидны, убежден политик. По его мнению, недопустимо романтизировать революции и героизировать людей, "свергающих законные правительства, обрекающие свои народы на страдания". А высшая миссия власти заключается в том, чтобы стремиться к консенсусу по главным вопросам, искать общественные компромиссы по спорным темам – не допуская перерастания споров в серьезные проблемы.

Всемирный русский народный собор – один из ведущих общественных форумов. Общественная организация, представляющая интересы всего народа, вносит существенный вклад в решение значимых и актуальных для государства и общества проблем. Это еще и интеллектуальный центр, который играет значительную роль в формировании общественного пространства России.