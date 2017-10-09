Ольгу Тимофееву выдвинули на пост вице-спикера Госдумы

Фракция "Единая Россия" в Госдуме предложила депутата Ольгу Тимофееву на пост вице-спикера нижней палаты парламента. Она может занять должность ставшего врио главы Дагестана Владимира Васильева. Кандидатуру председателя думского комитета по экологии выдвинул руководитель фракции единороссов в нижней палате парламента Сергей Неверов.

Депутаты фракции "Единая Россия" поддержали идею предложить главу думского комитета по экологии и охране окружающей среды Ольгу Тимофееву в качестве кандидата в вице-спикеры Госдумы. Этот пост освободился после того, как занимавший его Владимир Васильев, был назначен президентом Владимиром Путиным врио главы Дагестана.



Выдвинуть Тимофееву на новую должность предложил Сергей Неверов, избранный ранее руководителем парламентского большинства. Он отметил, что Тимофеева уже не первый срок работает в Госдуме. Его поддержали на общем собрании думской фракции все присутствовавшие депутаты-однопартийцы.

Уже завтра кандидатуру Тимофеевой обсудит Совет нижней палаты. А в среду, 11 октября, предложение будет вынесено на обсуждение в рамках пленарного заседания.

Напомним, в нынешнем созыве Госдумы единороссам принадлежат пять постов вице-спикеров, в том числе одна должность первого вице-спикера. Васильев ранее был и главой фракции "Единой России", и заместителем председателя Госдумы. Постановление о прекращении его депутатских полномочий будет рассматриваться на одном из ближайших пленарных заседаний.

Ольга Тимофеева представляет в нижней палате парламента Ставропольский край, откуда она родом. Свою профессиональную карьеру начинала в качестве журналиста. Также она боролась с незаконной застройкой в столице региона. Благодаря своей активности, в 2011 году присоединилась к ОНФ и избралась депутатом Госдумы. В 2016 году вновь стала членом нижней палаты парламента от "Единой России".