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Регионы

Госдума защитит Байкал

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Knyazev
Сохранению озера Байкал было посвящено расширенное заседание комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Некоторые проблемы требуют экстренных решений, для этого необходимо объединение усилий депутатов и научного сообщества.
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В заседании приняли участие члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, представители межфракционной группы "Байкал", Минприроды, эксперты РАН. Упор сделали на самые "горячие" вопросы охраны озера Байкал – загрязнение вод, ликвидацию накопленного экологического ущерба, причиненного Байкальской природной территории, сокращении популяции омуля.

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Судьбу озера будут решать два профильных комитета Думы и межфракционная рабочая группа "Байкал", а также представители региональных и федеральных органов законодательной и исполнителей власти. Об этом сообщила глава комитета по экологии и окружающей среды Ольга Тимофеева. Без участия парламента проблемы Байкала не решить, указала депутат.

Ольга Тимофеева напомнила, что вопросу сохранения крупнейшего на планете резервуара пресной воды и развитию Байкальской природной территории особое внимание уделяет президент Владимир Путин. Эта тема была затронута им в декабре 2016 года в послании к Федеральному собранию. Глава государства дал поручения правительству и региональным властям по итогам последней "прямой линии" и  совещания по экологическим проблемам Бурятии.

При этом глава комитета отметила: по многим важнейшим направлениям сроки исполнения поручений главы государства уже подходят к завершению. "И сегодня как раз мы должны говорить не столько о перспективах, а уже об итогах, потому что мы годами говорим, что надо двигаться, но пока мы видим только депутатские законопроекты, которые парламентарии вносят во исполнение той или иной инициативы", – сказала Тимофеева.

Ольга Тимофеева и Николай Николаев. Фото: duma.gov.ru

По ее словам, несмотря на то, что некоторые проблемы нужно решать в экстренном порядке,  многие вопросы не всегда требуют вмешательства федерального законодательства. "Актуальными остаются такие проблемы как сброс в озеро неочищенных сточных вод и массовые несанкционированные свалки", – сказала Тимофеева.

Депутат обратилась к представителям регионов и призвала их использовать возможности межфракционной рабочей группой "Байкал", созданной на площадке Госдумы.

"Год экологии через несколько месяцев уйдет в историю, но мы хотим, чтобы этот год стал годом консолидации усилий на ближайшие несколько лет".

В своем выступлении глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев посетовал на то, что Байкал представляет собой сферу экономических интересов, но у нее нет хозяина. "Введению запрета на вылов омуля целый год сопротивлялись самые разные структуры, в течение года омуль продолжал вылавливаться. Нет не только центра принятия решения, но и общей концепции развития территории, поэтому мы сейчас видим большое количество разных инициатив", – сказал депутат и заявил о необходимости выработки единой концепции, на основе которой можно было бы вести законотворческую работу.

Представитель Генпрокуратуы Евгений Надыршин рассказал на заседании о предварительных результатах комплексной проверки соблюдения объектами, оказывающими негативное воздействие на Байкальскую природную территорию, законодательства об охране окружающей среды. Аудитор Счетной палаты Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, в свою очередь, сообщил о результатах реализации Федеральной целевой программы "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы".

Фото: duma.gov.ru

Подводя итоги заседания, Ольга Тимофеева заявила, что вопросы сохранения озера Байкал требуют тотального контроля: парламентского и экспертного.

"Мы здесь не должны делиться на партии, фракции. Есть одна задача – сохранить озеро Байкал".

Она напомнила, что в этом году все законопроекты, касающиеся Байкала, были внесены на рассмотрение исключительно депутатами Госдумы. "Мы не видим позиции профильных министерств и ведомств, хотя есть прямые поручения президента", – добавила Тимофеева.

Озеро Байкал – один из символов России. Это – самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды. Его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны. Местные жители и многие в России традиционно называют Байкал морем. Проблема сохранения озера встала в середине 1990-х годов, когда от губительного воздействия на экологию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината под вопросом оказалось существование многих видов животных и растений.

Автор: Александр Комаров26 сентября 2017, 17:45

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