В Сирии нашли "черную дыру"

Американские военные используют сирийских беженцев в качестве "живого щита". Им они прикрыли свою базу в Эт-Танфе, откуда совершают вылазки группы террористов. Район превратился в своего рода "черную дыру" на территории Сирии, отметили в Минобороны России.

Свою военную базу в Эт-Танфе, на границе Сирии с Иорданом, США незаконно развернули в апреле 2017 года. Оправдать свои действия Вашингтон пытался необходимостью проведения операций против "Исламского государства" (запрещенной в России группировки). Однако за полгода существования базы ни одной операции против "ИГ" так и не было, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Представители Пентагона неоднократно заявляли, что находящиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы США, Великобритании и Норвегии занимаются подготовкой боевиков "Новой сирийской армии". В действительности же, Эт-Танф превратился в 100-километровую "черную дыру" на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо "Новой сирийской армии" как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ", – сообщил Конашенков.

#СИРИЯ За 6 мес. существования базы США на сирийско-иорданской границе не известно ни об одной операции против ИГИЛ https://t.co/hST33XbnH4 pic.twitter.com/9qIYbyWUjG — Минобороны России (@mod_russia) 6 октября 2017 г.

В частности, по данным ведомства, в ночь на 28 сентября около 300 боевиков "ИГ" на десятках внедорожников выдвинулись из района населенного пункта Рукбан к городу Эль-Карьятейн в провинции Хомс. Отряд террористов успешно обошел все скрытые посты сирийских войск: как выяснилось, у них были совершенно точные координаты, которые можно получить только благодаря данным воздушной разведки. Гуппировка попыталась захватить господствующие высоты вокруг Эль-Карьятейн.

Другие группы боевиков в тот же день атаковали посты сирийских войск вдоль трассы Пальмира – Дейр-Эз-Зор. Эта стратегически важная артерия используется для снабжения группировки войск Сирии в долине Евфрата, по ней же доставляют гуманитарную помощь. Отстоять позиции сирийским военным удалось ценой больших усилий, передает ТАСС.

Превратить район в "черную дыру" американцам удалось, установив так называемую "зону безопасности" вокруг базы. Здесь расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, где собрались более 60 тысяч женщин и детей из Ракки и Дейр-Эз-Зора. США не подпускают к ним гуманитарные конвои ни от Иордании, ни от правительства Сирии, ни даже от ООН. Мирные жители стали, по сути, заложниками – а точнее "живым щитом" для американских военных. В Минобороны подчеркнули, что подобную тактику, кроме США, используют только те, с кем они намеревались бороться – террористы "Исламского государства".