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Как живут экс-президенты США

Барак Обама. Фото: GLOBAL LOOK press/Ken Cedeno
Покинув президентский пост, бывшие первые лица США по-прежнему остаются под крылом государства. Им назначают солидную пенсию и сохраняют все прежние привилегии, включая бесплатное медицинское обслуживание.
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Несмотря на то, что бывший президент США после окончания президентского срока покидает Белый дом, бывшему главе государства не приходится беспокоиться о том, как заработать на хлеб. Пенсионеру государственного значения полагается денежное обеспечение, соответствующее зарплате чиновника первого класса.

Кроме того, все члены семьи бывшего президента получают охрану, бесплатное лечение в военном госпитале и даже право на похороны за счет государства. Им также оплачивают содержание обслуживающего персонала, расходы на почту, транспорт, питание и прочие нужды.

Освободившись от президентских забот, бывшие хозяева Белого дома занимаются благотворительностью, пишут книги, играют на саксофоне и коллекционируют забавные носки. О том, где живут и чем занимаются ныне здравствующие экс-президенты США, выяснила "Газета.ру".

Барак Обама

Барак Обама с дочкой. Фото: GLOBAL LOOK press

Пока доподлинно не известно, чем теперь будет заниматься 44-й президент Соединенных Штатов. В одном из интервью он рассказал журналистам, что надеется найти работу через социальную сеть LinkedIn, что, впрочем, было принято за шутку.

Между тем семья Барака Обамы приняла решение остаться в Вашингтоне до тех пор, пока младшая дочь бывшего президента не закончит школу. Обама вместе с супругой Мишель и двумя дочерьми переехал в престижный район американской столицы Калорама. Возможно, именно здесь он напишет свою новую книгу, как планировал ранее.

Напомним, бывший лидер Америки уже известен как автор трех вдохновляющих работ. Первая из них, "Мечты моего отца" вышла еще в 1995 году. В этом автобиографическом произведении Обама рассуждал о расовой идентичности, о своем отце, который был для него фигурой скорее мифической . В 2007 году вышла книга под названием "Дерзость надежды" а в 2010-м – "О тебе пою: послание к моим дочерям".

Джордж Буш-младший

Джордж Буш-младший. Фото: GLOBAL LOOK press/Olivier Douliery

Джордж Буш-младший, завершив свою деятельность на посту главы государства в 2009 году, перебрался со своей семьей в Даллас. Здесь бывший президент купил дом площадью 790 квадратных метров на участке в полгектара в престижном районе города. По данным риелторов, недвижимость обошлась Бушу примерно в 3,5 миллиона долларов. Сообщалось, что в доме четыре спальни, камин, бассейн, гараж и два парковочных места.

Приглашая соседей на барбекю, экс-президент быстро влился в общество Далласа. Теперь бывший глава Белого дома ведет светскую жизнь. Он завсегдатай всех местных вечеринок.

Буш-младший стал учредителем президентской библиотеки и Института политических исследований имени самого себя.  Он также получает доход от платных выступлений и публикаций мемуаров.

Бывший президент также занимается благотворительностью. В частности, он собирает средства для раненых ветеранов. Кроме того, Буш ездил в Африку, чтобы пропагандировать программы изучения рака шейки матки и посттравматического стресса.

Покинув Белый дом, экс-президент увлекся рисованием. В 2014 году Буш-младший открыл выставку своих личных картин в Президентской библиотеке. Экспозиция под названием "Искусство лидерства: личная дипломатия президента" состояла из 30 портретов видных политиков, в том числе Владимира Путина, Тони Блэра и Джорджа Буша-старшего.

Билл Клинтон

Билл Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Alex Mateo

Так совпало, что последние дни своего президентского срока Клинтон провел также в качестве супруга сенатора от штата Нью-Йорк. В начале 2001 года его жена Хиллари приняла решение баллотироваться в сенат и 3 января 2001-го заступила на этот пост. 

Покинув Белый дом, Клинтоны обосновались в Вашингтоне. Кирпичный коттедж площадью около 500 квадратных метров с пятью спальнями обошелся семейству почти в 3 миллиона долларов.

Бывший президент не довольствуется тем, что ему положено по статусу от государства. Дело в том, что после отставки у Клинтона накопилось много долгов перед адвокатами, защищавшими его в "деле Левински". Поэтому он стремится получать дополнительный доход из других источников – в частности, читает платные лекции.

Кроме того, бывший хозяин Белого дома основал фонд имени самого себя. Фонд Клинтона борется с главными угрозами человечества – ВИЧ-инфекцией, глобальным потеплением и нищетой.

Билл с удовольствием продолжает играть на саксофоне. Ранее именно это хобби в помогло ему завоевать сердца американских избирателей и симпатии всего мира. Многие помнят, как в 1992 году прямо во время избирательной кампании кандидат-меломан сыграл на саксофоне в шоу Арсенио Холла.

Примечательно, что после того, как президентский срок Клинтона закончился, его супруга Хиллари всерьез занялась политикой. В 2008 году она заняла пост госсекретаря США. Она также участвовала в президентских выборах 2016 года, проиграв Дональду Трампу.

Таким образом, в прошлом году Билл Клинтон упустил шанс стать первым джентльменом США – впервые в истории. Впрочем, Хиллари пока не собирается заканчивать с политикой, так что для Билла еще не все потеряно.

Джордж Буш-старший

Джордж Буш-старший. Фото: wikipedia.org

Покончив со своим президентством, Джордж Буш вместе с супругой вернулся на родину, в Хьюстон. Чтобы увековечить свое имя, он занялся созданием в родном городе президентской библиотеки и музея.

Буш прилично зарабатывал на чтении платных лекций. Он также консультировал своих сыновей Джеба и Джорджа-младшего по политическим вопросам.

В последние годы Буш-старший страдает болезнью Паркинсона. Он может передвигаться лишь в инвалидном кресле, однако сохраняет бодрость духа и служит вдохновляющим примером для своих ровесников.

Как и в годы своего расцвета, Джордж Буш продолжает задавать модные тренды. Его знаменитой коллекции необычных носков, среди которых есть с его собственным портретом, ядовито-розовые, с кактусами, Суперменом и тому подобные , – посвящены многочисленные фоторепортажи в американских СМИ.

Сообщалось, что на аукционе в американском штате Мэн нашлось немало желающих побороться за необычный лот, выставленный организаторами торгов. В итоге личные носки 41-го президента США Джорджа Буша-старшего с его собственным изображением ушли с молотка за 535 долларов.

Недавно 92-летний Буш перенес воспаление легких, проведя несколько дней в реанимации. Проблемы со здоровьем не позволили Бушу-старшему побывать на церемонии инаугурации Дональда Трампа. Однако 22 января стало известно, что бывшего главу государства выписали из госпиталя.

Джимми Картер

Джимми Картер. Фото: wikipedia.org

Еще один ветеран американской политики, 92-летний Джимми Картер находился на посту главы государства с 1977 по 1981 год. Уйдя на пенсию, с политической карьерой он прощаться не захотел. Бывший лидер Соединенных Штатов создал президентскую библиотеку в Атланте. Он основал Центр Картера, в котором вместе с единомышленниками старался решать международные проблемы. Картер занимался вопросами помощи малоимущим гражданам, строительства жилья для бедных, борьбы с болезнями в Африке.

Ко всему прочему, он был посредником в югославском конфликте и выступал в качестве внештатного посла для различных международных миссий, решал споры между странами, боролся за честные выборы и консультировал президентов по вопросам Ближнего Востока. За свою миротворческую деятельность в 2002 году экс-президент США Джимми Картер получил Нобелевскую премию мира с формулировкой "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека".

Картер также опубликовал более 20 книг. В их числе мемуары, сборник стихотворений и книга для детей, которую проиллюстрировала его дочь.

25 января 2017, 17:49

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