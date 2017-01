Как живут экс-президенты США

Покинув президентский пост, бывшие первые лица США по-прежнему остаются под крылом государства. Им назначают солидную пенсию и сохраняют все прежние привилегии, включая бесплатное медицинское обслуживание.

Несмотря на то, что бывший президент США после окончания президентского срока покидает Белый дом, бывшему главе государства не приходится беспокоиться о том, как заработать на хлеб. Пенсионеру государственного значения полагается денежное обеспечение, соответствующее зарплате чиновника первого класса.

Кроме того, все члены семьи бывшего президента получают охрану, бесплатное лечение в военном госпитале и даже право на похороны за счет государства. Им также оплачивают содержание обслуживающего персонала, расходы на почту, транспорт, питание и прочие нужды.

Освободившись от президентских забот, бывшие хозяева Белого дома занимаются благотворительностью, пишут книги, играют на саксофоне и коллекционируют забавные носки. О том, где живут и чем занимаются ныне здравствующие экс-президенты США, выяснила "Газета.ру".

Барак Обама

Пока доподлинно не известно, чем теперь будет заниматься 44-й президент Соединенных Штатов. В одном из интервью он рассказал журналистам, что надеется найти работу через социальную сеть LinkedIn, что, впрочем, было принято за шутку.



Между тем семья Барака Обамы приняла решение остаться в Вашингтоне до тех пор, пока младшая дочь бывшего президента не закончит школу. Обама вместе с супругой Мишель и двумя дочерьми переехал в престижный район американской столицы Калорама. Возможно, именно здесь он напишет свою новую книгу, как планировал ранее.

The uninsured rate is the lowest it's been in decades, thanks to #Obamacare. Spread the word. https://t.co/cxdbkiOqbq pic.twitter.com/zH364SozNu — Barack Obama (@BarackObama) 7 октября 2016 г.

Напомним, бывший лидер Америки уже известен как автор трех вдохновляющих работ. Первая из них, "Мечты моего отца" вышла еще в 1995 году. В этом автобиографическом произведении Обама рассуждал о расовой идентичности, о своем отце, который был для него фигурой скорее мифической . В 2007 году вышла книга под названием "Дерзость надежды" а в 2010-м – "О тебе пою: послание к моим дочерям".

Джордж Буш-младший

Джордж Буш-младший, завершив свою деятельность на посту главы государства в 2009 году, перебрался со своей семьей в Даллас. Здесь бывший президент купил дом площадью 790 квадратных метров на участке в полгектара в престижном районе города. По данным риелторов, недвижимость обошлась Бушу примерно в 3,5 миллиона долларов. Сообщалось, что в доме четыре спальни, камин, бассейн, гараж и два парковочных места.

Приглашая соседей на барбекю, экс-президент быстро влился в общество Далласа. Теперь бывший глава Белого дома ведет светскую жизнь. Он завсегдатай всех местных вечеринок.

Буш-младший стал учредителем президентской библиотеки и Института политических исследований имени самого себя. Он также получает доход от платных выступлений и публикаций мемуаров.

Бывший президент также занимается благотворительностью. В частности, он собирает средства для раненых ветеранов. Кроме того, Буш ездил в Африку, чтобы пропагандировать программы изучения рака шейки матки и посттравматического стресса.

Покинув Белый дом, экс-президент увлекся рисованием. В 2014 году Буш-младший открыл выставку своих личных картин в Президентской библиотеке. Экспозиция под названием "Искусство лидерства: личная дипломатия президента" состояла из 30 портретов видных политиков, в том числе Владимира Путина, Тони Блэра и Джорджа Буша-старшего.

Билл Клинтон

Так совпало, что последние дни своего президентского срока Клинтон провел также в качестве супруга сенатора от штата Нью-Йорк. В начале 2001 года его жена Хиллари приняла решение баллотироваться в сенат и 3 января 2001-го заступила на этот пост.



Покинув Белый дом, Клинтоны обосновались в Вашингтоне. Кирпичный коттедж площадью около 500 квадратных метров с пятью спальнями обошелся семейству почти в 3 миллиона долларов.

Бывший президент не довольствуется тем, что ему положено по статусу от государства. Дело в том, что после отставки у Клинтона накопилось много долгов перед адвокатами, защищавшими его в "деле Левински". Поэтому он стремится получать дополнительный доход из других источников – в частности, читает платные лекции.

Кроме того, бывший хозяин Белого дома основал фонд имени самого себя. Фонд Клинтона борется с главными угрозами человечества – ВИЧ-инфекцией, глобальным потеплением и нищетой.

Thank you Iowa for the legendary hospitality—enjoyed every minute of the Early Vote Bus Tour for @HillaryClinton! https://t.co/X4ngkIWv0H pic.twitter.com/nphnQjaUc0 — Bill Clinton (@billclinton) 14 октября 2016 г.

Билл с удовольствием продолжает играть на саксофоне. Ранее именно это хобби в помогло ему завоевать сердца американских избирателей и симпатии всего мира. Многие помнят, как в 1992 году прямо во время избирательной кампании кандидат-меломан сыграл на саксофоне в шоу Арсенио Холла.

Примечательно, что после того, как президентский срок Клинтона закончился, его супруга Хиллари всерьез занялась политикой. В 2008 году она заняла пост госсекретаря США. Она также участвовала в президентских выборах 2016 года, проиграв Дональду Трампу.

Таким образом, в прошлом году Билл Клинтон упустил шанс стать первым джентльменом США – впервые в истории. Впрочем, Хиллари пока не собирается заканчивать с политикой, так что для Билла еще не все потеряно.

Джордж Буш-старший

Покончив со своим президентством, Джордж Буш вместе с супругой вернулся на родину, в Хьюстон. Чтобы увековечить свое имя, он занялся созданием в родном городе президентской библиотеки и музея.



Буш прилично зарабатывал на чтении платных лекций. Он также консультировал своих сыновей Джеба и Джорджа-младшего по политическим вопросам.

Incredibly #thankful that my friend Patrick, the courageous young man (with hair!) to my left, is feeling and doing much better these days. pic.twitter.com/HsPzUCu2iR — George Bush (@GeorgeHWBush) 21 ноября 2016 г.

В последние годы Буш-старший страдает болезнью Паркинсона. Он может передвигаться лишь в инвалидном кресле, однако сохраняет бодрость духа и служит вдохновляющим примером для своих ровесников.

The ageless @BarbraStreisand & James Brolin before her fantastic Houston show. "Babs" was more gracious about my singing advice than "Bar". pic.twitter.com/it0HSqp6FW — George Bush (@GeorgeHWBush) 28 ноября 2016 г.

Как и в годы своего расцвета, Джордж Буш продолжает задавать модные тренды. Его знаменитой коллекции необычных носков, среди которых есть с его собственным портретом, ядовито-розовые, с кактусами, Суперменом и тому подобные , – посвящены многочисленные фоторепортажи в американских СМИ.

Сообщалось, что на аукционе в американском штате Мэн нашлось немало желающих побороться за необычный лот, выставленный организаторами торгов. В итоге личные носки 41-го президента США Джорджа Буша-старшего с его собственным изображением ушли с молотка за 535 долларов.



Недавно 92-летний Буш перенес воспаление легких, проведя несколько дней в реанимации. Проблемы со здоровьем не позволили Бушу-старшему побывать на церемонии инаугурации Дональда Трампа. Однако 22 января стало известно, что бывшего главу государства выписали из госпиталя.

Джимми Картер

Еще один ветеран американской политики, 92-летний Джимми Картер находился на посту главы государства с 1977 по 1981 год. Уйдя на пенсию, с политической карьерой он прощаться не захотел. Бывший лидер Соединенных Штатов создал президентскую библиотеку в Атланте. Он основал Центр Картера, в котором вместе с единомышленниками старался решать международные проблемы. Картер занимался вопросами помощи малоимущим гражданам, строительства жилья для бедных, борьбы с болезнями в Африке.

Ко всему прочему, он был посредником в югославском конфликте и выступал в качестве внештатного посла для различных международных миссий, решал споры между странами, боролся за честные выборы и консультировал президентов по вопросам Ближнего Востока. За свою миротворческую деятельность в 2002 году экс-президент США Джимми Картер получил Нобелевскую премию мира с формулировкой "за усилия по мирному улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека".

Картер также опубликовал более 20 книг. В их числе мемуары, сборник стихотворений и книга для детей, которую проиллюстрировала его дочь.