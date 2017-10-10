Чета Клинтон на грани распада

Семья Клинтон проходит через очередное испытание на прочность – супруги несколько месяцев не общаются друг с другом. Говорят, что Билл недоволен новой книгой Хиллари.

О разладе в семье рассказал автор нескольких книг о семье Клинтон Эдвард Кляйн. Он утверждает, что экс-президента возмутило очередное произведение супруги под названием "Что случилось". По версии Кляйна, перед тем как отправить свою рукопись издателю, Хиллари дала почитать ее Биллу, который начал править черновик красным карандашом. Увидев это, супруга разозлилась. В итоге скандал закончился тем, что Билл выкинул всю рукопись в мусорное ведро.

Оказывается, Билл посчитал, что книга выставляет Хиллари озлобленной и растерянной, а эти качества не подходят человеку, который хотел быть мировым лидером. Кроме того, Кляйн утверждает, что экс-президент возненавидел и само название, потому что он считал, когда люди прочтут "Что случилось", они скажут: "Ты проиграла".

Как говорит писатель, сейчас супруги почти не общаются, предпочитая связываться друг с другом через друзей и юристов. Правда, Кляйну после его откровений досталось от самих супругов Клинтон. Представитель Хиллари назвал его жалким человеком, а адвокат Билла заявил о патологический склонности автора ко лжи, пишет Lenta.ru.

Хиллари Клинтон с детской игровой приставкой Game Boy.

США, 1993 г.

И эту женщину пытались сделать президентом США! pic.twitter.com/AOm0FP6neG — Линия времени (@timeline_rus) 6 октября 2017 г.

Хиллари Клинтон до сих пор не может смириться со своим поражением на президентских выборах. В своих мемуарах, которые увидели свет летом 2017 года, политик называет Дональда Трампа "отморозком, который любит запугивать женщин". По словам Клинтон, во время дебатов в Сент-Луисе в октябре прошлого года республиканец слишком близко подходил к ней и "буквально дышал в шею", от чего ей стало не по себе.

В сентябре экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон набросилась и на российского президента: она заявила, что Владимир Путин начал личную вендетту по отношению к ней после включения в НАТО стран Восточной Европы во время президентства Билла Клинтона.



