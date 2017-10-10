Чета Клинтон на грани распада

Умер Аллан Чумак Эрдоган предал Путина Назван заказчик убийства Вороненкова Свадьба Шурыгиной Эксклюзивы Dni.Ru

Самое читаемое

Звезда "Дома-2" попала в скандал из-за нападения на Бузову
Шурыгина устроила пьяную лесбо-вечеринку перед свадьбой
Долина предложила мужу жить втроем с любовницей
Екатерина Андреева ошеломила признанием
Смерть сорвала свадьбу Баскова и Лопыревой
партнеры
Вторник 10 октября
Лента новостей
17:33
Что погубило российских летчиков в Сирии
17:26
Ученые узнали причину молчания инопланетян
17:01
С королевским приветом
16:58
Киев яростно атаковал торгующего Крымом Земана
16:54
Госдума займется финансами регионов
16:18
Звезды "Дома-2" устроили омерзительный скандал
16:07
Новый "битцевский маньяк" поставил на уши Москву
16:05
Спецпредставители Госдумы появятся в межпарламентских организациях
16:01
Врач выявил тяжелое заболевание головного мозга у Осина
16:00
Изменившаяся Ксения Собчак: Без слез не обошлось
15:34
Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
15:15
Как Эрдоган унизил Порошенко
15:14
Девушек в Сети захватил новый омерзительный тренд
15:03
Захарова посмеялась над демаршем Киева
14:59
Беременная Рапунцель довела мужа до крайности
14:49
В Кемерово пациентов психбольницы обокрали на 1,5 млн
14:40
Стала известна средняя зарплата в Москве
14:33
Трогательные фото Максаковой с мужем разжалобили народ
14:15
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
14:13
Любовник разочаровал пышногрудую звезду "Дома-2" в постели
14:12
В США застрелили известного рэпера
14:01
Мельникова ждет ребенка от известного певца
13:58
В жуткой аварии под Иркутском погибли пять человек
13:52
Провокаторы CONTRFASHION возвращаются на подиум Mercedes-Benz Fashion Week Russia
13:52
Развод Абрамовича и Жуковой стал уроком для россиян
13:35
Участь программы "Жди меня" определена
13:22
В небе над Москвой спасли два самолета
13:22
Отказавшегося от Крыма Ефремова назвали предателем
13:21
Медведь напал на дрессировщика на глазах у детей (видео)
13:03
Клиенты пытались задушить водителя "Яндекс. Такси"
13:01
"Базарный" политик Эрдоган спелся с Порошенко
12:55
Степанов ударил и отшвырнул любовницу посреди ночи
12:53
В Коми в ДТП пострадали четверо юных спортсменов
12:39
Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопровод в Орехово-Зуевском районе
12:29
Жительница Мурманска уехала в Сирию воевать за террористов
12:14
Газовый бунт назло России влетит Польше в копеечку
12:10
Лукашенко отказывается отдавать деньги России
12:04
Россиян заинтриговал "Дом-2" от "ВКонтакте"
11:56
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
11:37
Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь
11:13
Путин заставил Ближний Восток развернуться
11:08
Как работает мозг женщины во время оргазма
10:58
Мужчина с бомбой пытался ограбить Сбербанк в Москве
10:51
В Сирии разбился российский самолет: есть жертвы
10:34
Исхудавшую российскую актрису заподозрили в анорексии
10:33
В Москве нашли женский скелет
10:28
Черепаха пыталась откусить россиянину язык после поцелуя (видео)
10:18
Крым осадил предателя Эрдогана
10:14
Детали роковой операции: подробности пленения Заболотного и Цуркану
10:09
Театр Аллы Духовой TODES начинает новый сезон
10:05
Малахов отгородился от беременной жены стеной
10:03
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве
09:38
Секс-роботы напугали порнозвезд
09:33
В Московском зоопарке появился птенец рогатого ворона
09:28
Массовую драку в центре Уфы пресекли за три минуты (видео)
09:18
Рынок недвижимости демонстрирует стабильность
09:12
В Тюмени девушка упала с 17-го этажа новостройки
09:04
После свадьбы Шурыгина увеличит грудь
08:59
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
08:54
В Дагестане ликвидированы двое боевиков
08:36
Женщины Трампа публично сцепились
08:33
В России изменились правила провоза ручной клади в самолете
08:25
Самые сексуальные фото королевы Instagram
08:07
Эрдоган опозорился на пресс-конференции с Порошенко
07:45
Тепловоз протаранил машину с полицейскими под Москвой
22:04
Литвиновой отказали в свадьбе
21:55
В Нижнем Новгороде экс-супруги делят мертвого кота через суд
21:50
Дробыш утешил оскорбленную Бузову
21:46
Отец впервые рассказал о болезни Киркорова
21:34
Сенсационные подробности убийства Вороненкова
21:19
Меньщиков из "Дома-2" о скандале с отцовством
21:17
В доме-интернате под Москвой инвалид устроил кровавую бойню
21:00
Девушки застряли в аэропорту после пластических операций
20:49
Эрдоган предал друга Путина
20:30
Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам
20:29
55-летняя россиянка скончалась после орального секса
19:57
Назван самый продаваемый смартфон
19:51
Жена обвинила Авраама Руссо в мошенничестве
19:37
При лобовом столкновении иномарок погибли три человека
19:27
Максакова набросилась на бывшего мужа
19:26
Жених жестоко избил звезду "Дома-2"
19:06
Украина сделала безумное заявление о Крыме
18:51
Американский чиновник предупредил о ядерной войне
18:49
Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный
18:35
Московских водителей предупредили об опасном ветре
18:30
Охлобыстин покажет своего Ван Хельсинга
18:25
Азизу удивило поведение взбесившейся Меньшовой
18:22
Судьба Канделаки решена
17:54
Новый "Холостяк" предъявил девушкам жесткие требования
17:51
Чубайс трогательно поздравил Немцова
17:50
Житель Подмосковья избил 12-летнего ребенка в очереди за водой
17:44
Отец "пьяного" мальчика получил странное письмо
17:34
Обладатель премии Grammy Кенни Гарретт выступит в Доме Музыки
17:31
Почему Тюрин не мог убить Вороненкова
17:22
В Киеве хотят закрыть украинцам въезд в Россию
17:15
Трамп встречается с бывшей женой
17:14
Рак мозга убил знаменитого музыканта
17:07
Басков объявил об уходе со сцены
16:58
Фанату "Спартака" дали 11 лет за убийство юноши в центре Москвы
16:55
Посчитали и прослезились: в ПАСЕ осознали уход России
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Самбурская добила Бузову флейтой
Азизу удивило поведение взбесившейся Меньшовой
Больной раком Михаил Задорнов сделал заявление
Леонид Куравлев связал смерть жены с молодой девушкой
Басков объявил об уходе со сцены
Звезда сериала "Ольга" неожиданно приняла ислам
Общество

Чета Клинтон на грани распада

Хиллари и Билл Клинтон. Фото: GLOBAL LOOK press/Richard Ellis
Семья Клинтон проходит через очередное испытание на прочность – супруги несколько месяцев не общаются друг с другом. Говорят, что Билл недоволен новой книгой Хиллари.
прочитано 1057 раз

О разладе в семье рассказал автор нескольких книг о семье Клинтон Эдвард Кляйн. Он утверждает, что экс-президента возмутило очередное произведение супруги под названием "Что случилось". По версии Кляйна, перед тем как отправить свою рукопись издателю, Хиллари дала почитать ее Биллу, который начал править черновик красным карандашом. Увидев это, супруга разозлилась. В итоге скандал закончился тем, что Билл выкинул всю рукопись в мусорное ведро.

ПО ТЕМЕ

Почему обессиленная Клинтон напала на Путина

Клинтон грубо оскорбила Трампа

США подготовились к похоронам Клинтон

 Хиллари Дайан Родэм Клинтон

Хиллари Дайан Родэм Клинтон американский политик

Оказывается, Билл посчитал, что книга выставляет Хиллари озлобленной и растерянной, а эти качества не подходят человеку, который хотел быть мировым лидером. Кроме того, Кляйн утверждает, что экс-президент возненавидел и само название, потому что он считал, когда люди прочтут "Что случилось", они скажут: "Ты проиграла".

Как говорит писатель, сейчас супруги почти не общаются, предпочитая связываться друг с другом через друзей и юристов. Правда, Кляйну после его откровений досталось от самих супругов Клинтон. Представитель Хиллари назвал его жалким человеком, а адвокат Билла заявил о патологический склонности автора ко лжи, пишет Lenta.ru.

Хиллари Клинтон до сих пор не может смириться со своим поражением на президентских выборах. В своих мемуарах, которые увидели свет летом 2017 года,  политик называет Дональда Трампа "отморозком, который любит запугивать женщин". По словам Клинтон, во время дебатов в Сент-Луисе в октябре прошлого года республиканец слишком близко подходил к ней и "буквально дышал в шею", от чего ей стало не по себе.

В сентябре экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон набросилась и на российского президента: она  заявила, что Владимир Путин начал личную вендетту по отношению к ней после включения в НАТО стран Восточной Европы во время президентства Билла Клинтона.


Автор: Александр Комаров10 октября 2017, 16:01

комментарии

Политика

"Базарный" политик Эрдоган спелся с Порошенко
Путин заставил Ближний Восток развернуться
Американский чиновник предупредил о ядерной войне
В Киеве хотят закрыть украинцам въезд в Россию

Шоу-бизнес

Максакова объяснила наплевательское отношение к старшим детям
Звезды "Дома-2" устроили омерзительный скандал
Врач выявил тяжелое заболевание головного мозга у Осина
Изменившаяся Ксения Собчак: Без слез не обошлось

Проишествия

Детали роковой операции: подробности пленения Заболотного и Цуркану
Экстрасенс Аллан Чумак умер в Москве
Отец "пьяного" мальчика получил странное письмо
Рак мозга убил знаменитого музыканта

Lifestyle

Порноактер из "Матильды" испугался ехать в Россию
Как книги вдохновляют на перемены в жизни
Вышел трейлер новой части "Звездных войн"
Сухоруков: Я такой же сексуально озабоченный
Шоу-бизнес

Малахов отгородился от беременной жены стеной

Ведущий отправил супругу решать сложные вопросы
Шоу-бизнес

Исхудавшую российскую актрису заподозрили в анорексии

Поклонники пришли в ужас от нового фото артистки
Шоу-бизнес

Звезды "Дома-2" устроили омерзительный скандал

Бывшие друзья публично поливают друг друга грязью
Шоу-бизнес

Изменившаяся Ксения Собчак: Без слез не обошлось

Ведущая рассказала о переменах в личной жизни

Гороскоп

Литвиновой отказали в свадьбе
Гороскоп с 9 по 15 октября
Сати Казанову обогатит брак с итальянцем
Семья и любовь не интересны Земфире

Фоторепортажи

Роскошная Чиповская утерла нос бледной Снигирь
Самые сексуальные фото королевы Instagram
Как сложилась жизнь звезды 90-х Лики Стар
Ужасающие кадры пожара в ТЦ "Синдика"

Спорт

Парализованный Шумахер усох на 14 сантиметров
Российской чемпионке с пробитой головой удалили часть черепа
Жена Кокорина ждет второго ребенка
Путин посмеялся над президентом "Зенита"

Регионы

Медведь напал на дрессировщика на глазах у детей (видео)
В Нижнем Новгороде экс-супруги делят мертвого кота через суд
55-летняя россиянка скончалась после орального секса
Беременная пыталась вырвать дочке язык плоскогубцами
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru