ПАСЕ клянчит деньги у России

Решение Москвы приостановить выплату членских взносов европейским институтам вызвало серьезное замешательство в рядах руководства СЕ. Страсбург даже не особо пытается сохранить лицо: едва прозвучали заявления российских парламентариев, глава Совета Европы тут же объявил о визите в российскую столицу. Вслед за Турбьерном Ягландом собрался и генсек Парламентской ассамблеи Совета Европы. Но, видимо, затерялся где-то в парламентских коридорах.

Россия ежегодно вносила в казну Совета Европы порядка 30 миллионов евро. То есть, вместе с еще четырьмя крупнейшими плательщиками, фактически, содержала эту организацию. Собранные средства распределяются между пятью европейскими институтами: ПАСЕ, комитетом министров, Европейским судом по правам человека, блоком консультативных органов (Венецианская комиссия, Конгресс местных и региональных властей Европы) и секретариатом.

До сих пор ситуация складывалась для хранителей европейских ценностей просто идеальная. Россию лишили права голоса в ПАСЕ за позицию по Крыму. С условием: исправитесь – голос вернем. Может быть… И все довольны – русские молчат, а денежки текут.

Но вдруг привычная схема дала трещину. Сначала президент ПАСЕ Педро Аграмунт зачем-то с российскими депутатами в Сирию съездил. Захотел, видите ли, сам обстановку оценить – мало ему картинок с CNN или Euronews. С ним быстро разобрались – затравили до отставки. Особенно отличились, как обычно, польская и украинская делегации.

Но тут грянул гром среди ясного неба: объем переводов из России сократится. В конце июня этого года российская сторона заявила о том, что она намерена приостановить часть своих выплат в бюджет Совета за 2017 год до тех пор, пока полномочия национальной делегации не будут восстановлены в полном объеме.

Вот тут дружные европейские ряды дрогнули. Удар по карману – это ж ниже пояса, не по правилам! И сразу послали гонца, самого генерального секретаря СЕ, с посланием от временного президента ПАСЕ. Встретиться хотят. Заодно и генсека Парламентской ассамблеи отправили, Войцеха Савицкого.

Одни - возобновите выплаты в #ПАСЕ, другие - возобновите транзит, загибаемся...



Мы как бы под санкциями, сами нуждаемся, вроде как. https://t.co/ujqYEXMZKe — Вадим Булдаков (@v_buldakoff) 22 октября 2017 г.

Савицкий, кстати – главный двигатель антироссийских начинаний в ПАСЕ. Он продвигал (с украинскими коллегами, понятно) решение лишить российскую делегацию права голоса, участия в руководящих органах и наблюдении за выборами. "Поляк Савицкий всегда занимал ярую русофобскую позицию, действовал как интриган в тиши кабинетов и через аппарат, не чурался вмешиваться и в политический процесс… Во всей кампании против Аграмунта он тоже играл первую скрипку", – приводит сайт "Комсомольской правды" слова главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.

Вот и сейчас Савицкий, судя по всему, остался верен своей привычке действовать втихаря. По крайней мере, известий о его приезде в Россию так и не появилось.

Судя по всему, нынешний финансовый удар с российской стороны оказался для организации весьма ощутимым. "Конечно, им теперь не хватает денег. Хорошо, что руководство парламента и страны приняло решение о частичной приостановке выплат. С ними говорить надо только в таком ключе, с позиции силы. Тогда будут что-то понимать", – уверен Калашников.

И все же, дело не только в финансах – но в политической значимости Москвы, убежден вице-спикер Совета Федерации Владимир Джабаров. "Россия – это великая держава, член Совета Европы, член европейского сообщества, часть Европы. Как может Совет Европы заседать без такой страны? Возвращаться мы хотим, но условие наше осталось прежним: снять все ограничения, отказаться от тех строк регламента, согласно которым нам должны были каждый раз подтверждать полномочия или лишать этих полномочий", – отметил Джабаров в эфире НСН.

Тем временем Ягланд привез просьбу о встрече спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину. В Москве к диалогу готовы и надеются, что отношения с ПАСЕ постепенно нормализуются. Хотя и понимают, что будет сопротивление со стороны некоторых национальных делегаций – которые, по словам Матвиенко полностью устраивает перманентный кризис в ПАСЕ.

А пока что с позицией в отношении Совета Европы в Москве четко определились: финансирование будет сокращено. Причем, под вопросом не только взаимодействие с ПАСЕ. Российская сторона не раз критиковала и деятельность Европейского суда по правам человека. На данный момент Россия и так не выполняет часть решений ЕСПЧ – из-за их дискриминационного характера. А с будущего года может и полностью игнорировать решения судебного органа Совета Европы – ведь отныне Москва не может участвовать в выборах судей ЕСПЧ (за их кандидатуры голосуют в ПАСЕ, в которой нас лишили права голоса). Выход из сложившегося кризиса один – договариваться, договариваться и еще раз договариваться. А пока СЕ так и будет недополучать от России примерно треть всех положенных им взносов.