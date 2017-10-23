Кто всплакнет на могиле Саакашвили

Затевая новый Майдан на Украине, скандалист Михаил Саакашвили должен быть готов к тому, что его могут убить соратники. Об этом экс-президента предупреждали эксперты и журналисты, сам он тоже говорил на эту тему на одном из последних митингов в Харькове. Кто же заработает политические очки, если Саакашвили убьют?

Смерть Саакашвили выгодна как Петру Порошенко, который может даже прийти к нему на похороны в случае чего и поплакать на его могиле, так и Юлии Тимошенко. Так считает главный редактор интернет-журнала PolitRussia Руслан Осташко.

"Его смерть выгодна и некоторым западным кураторам, которые понимают, что от Саакашвили очень много шума и очень много вреда", – предположил журналист в эфире телеканала "Звезда".

Ранее Михаил Саакашвили, выступая перед своими сторонниками в Харькове, заявил, что украинские власти собираются его устранить. "Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь", – сказал политик.

Не так давно украинский журналист Юрий Кот высказал предположение, что американские спецслужбы отвели Саакашвили роль торпедоносца, который может принести в Киев восстание. Но он может стать разменной картой или сакральной жертвой в большой политической игре, сказал Кот.

"Его подельники, такие как Юля (Тимошенко. – Прим. ред.), Аваков, у которых руки по локоть в крови. Им убить Саакашвили – раз плюнуть, Юля сама лично будет нести гроб Саакашвили в Киев", – заявил эксперт.

Похожее заявление сделала экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе: она высказала мнение, что Михаил Саакашвили – звено серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ. Его цель – создать России серьезные проблемы в 2018 году, отобрав чемпионат мира по футболу. Что именно может сделать Саакашвили, чтобы сорвать мундиаль, политик не уточнила.

Наблюдатели полагают, что недавнему прорыву Саакашвили на польско-украинской границе помогли лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков, а весь этот спектакль был срежиссирован в ЦРУ. Правда, попытка собрать в Киеве новый Майдан у Саакашвили провалилась: в акции протеста, которая началась 17 октября у стен Верховной рады, приняло участие незначительное число его соратников.



Напомним, 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил экс-губернатора Одесской области украинского гражданства, ему был запрещен въезд в страну. У себя на родине Саакашвили обвиняется в финансовых преступлениях и превышении полномочий, ему грозит до 11 лет тюрьмы. От грузинского гражданства он сам отказался еще в мае 2016 года. Украинские власти ранее заявляли, что пока не собираются экстрадировать Саакашвили.