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Политика

Форум в Петербурге развеял миф об изоляции России

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Приезд делегаций из большинства стран мира на ассамблею Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге – успех российской парламентской дипломатии и лично Вячеслава Володина. Спикер Госдумы приложил немало усилий для развития этого направления, отмечают политологи. Форум продемонстрировал, что ни о какой дипломатической изоляции России нет и речи.
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Удивляться, казалось бы, нечему. Парламентарии из западных стран ездят в Россию, несмотря на санкции, давно. Депутаты из государств Европы побывали в Крыму, участвовали в различных мероприятиях в Сочи, были наблюдателями на выборах. И все же число прибывших в Санкт-Петербург парламентариев наблюдателей поразило.

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В Санкт-Петербург прибыли свыше 160 делегаций, 96 спикеров парламентов, а общее число участников форума превысило 2400. Это, конечно, же, свидетельство большого успеха российской парламентской дипломатии и большой работы, проделанной председателем Госдумы Вячеславом Володиным, отметил в интервью изданию Dni.Ru политолог, главный редактор журнала PolitRussia Руслан Осташко.

"В парламентах стран ЕС достаточное количество политиков, которые трезво смотрят на отношения с Россией и на негативные последствия санкций, так что для них это возможность сохранить открытым контакт с российскими политиками в условиях, когда русофобы в Вашингтоне и Брюсселе требуют их полного разрыва или заморозки. Посмотрите на последние резолюции ПАСЕ, которые так расстроили официальный Киев, – это показатель того, что европейские парламентарии постепенно меняют свое поведение. Не говоря уже о том, что в европейских парламентах есть давние союзники России", - подчеркнул Осташко.

Кроме того, считает эксперт, России не нужно замыкаться на Западе. Российская парламентская дипломатия работает по всему миру, зачастую такое сотрудничество еще более важно, чем разговоры с западными визави. Есть контакты с китайскими парламентариями, очень активно развивается работа по всему направлению БРИКС (организация, в состав которой входят страны с развивающимися экономиками – Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Большие подвижки на Ближнем Востоке – ключевом регионе для международной политики, а также в Африке, которая снова стала важной ареной борьбы за влияние и контроль над доступом к природным ресурсам.

Готовность парламентов из разных стран мира к открытому диалогу с Россией – что продемонстрировало представительство их делегаций на форуме в Санкт-Петербурге – стала показателем разногласий между законодательной и исполнительной ветвями власти в Европе, считает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Владимир Путин. Фото: duma.gov.ru

"Если говорить о западных странах, то у нас сложности возникают с президентами (в случае с президентскими республиками), с премьерами или канцлером (в случае с парламентскими республиками). А вот заксобрания, наоборот, активно поддерживают российскую позицию. И правые, и левые. Возьмем ту же самую Грецию, с ее левыми, или ту же Болгарию. Правые – во Франции и Германии. Напомню, что в Италии правая партия "Лига Севера" внесла законопроект о стабилизации отношений с Москвой в парламент. Поэтому Москва пытается со своими европейскими партнерами-парламентариями договариваться в системе межпарламетского взаимодействия", – заявил Абзалов изданию Dni.Ru. Политолог подчеркнул, что это особенно актуально в отношении стран с парламентской системой, так как там законодательное собрание формирует правительство.

Эксперт напомнил, что во многих европейских странах недавно прошли избирательные кампании. В результате состав законодательных собраний серьезно изменился – особенно во Франции, в Германии, в Голландии и Италии. "Во всех этих случаях наблюдается некоторое ослабление позиций глав государств - как это произошло, например, в Германии и во Франции – так что серьезную роль начинают играть парламентские системы. Поэтому надо использовать сейчас этот некоторый вакуум власти для того, чтобы попробовать сломать антироссийскую повестку хотя бы в континентальной Европе", – убежден Абзалов.

Кроме несомненно важных встреч и переговоров, которые проведут депутаты и спикеры на ассамблее Межпарламентского союза, есть в столь массовом "нашествии" парламентариев в Северную столицу и еще один плюс. По словам Руслана Осташко, они своими глазами увидят  красивейший, современный русский и европейский город, смогут удостовериться, что Россия далеко не "порвана в клочья", как говорил когда-то экс-президент США Барак Обама. Уже один этот слом стереотипа очень дорогого стоит, и хотя бы ради этого стоит проводить такие мероприятия.

Автор: Андрей Евлампиев15 октября 2017, 18:22

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