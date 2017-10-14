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Политика

Володин поблагодарил Турцию за позицию по ПАСЕ

Вячеслав Володин и Исмаил Кахраман. Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы
Анкара категорически против ограничения прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы. Позицию Турции по ситуации в ПАСЕ высказал председатель национального собрания этой страны Исмаил Кахраман на встрече со спикером российской Госдумы Вячеславом Володиным.
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Турецкие парламентарии намерены координировать с российскими коллегами свои усилия по вопросам международной повестки. Что же касается попыток каких-либо ограничений в отношении национальных делегаций в ПАСЕ, то такая практика неприемлема, убежден Исмаил Кахраман.

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"Мы выступаем против попыток так или иначе ограничить право голоса представителей стран в ПАСЕ. Наши парламентарии и представители министерства иностранных дел находятся в тесном контакте. Мы будем координировать свои усилия по вопросам национальной и международной повестки", – сказал спикер турецкого парламента.

Москва с прошлого года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ. История началась в 2014-м, когда российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи – из-за позиции по Крыму. При этом Россия — один из основных плательщиков в бюджет организации – летом этого года приостановила уплату взносов.  Тем не менее,  Москва заявила, что продолжит выполнять взятые ранее обязательства.

Председатель нижней палаты российского парламента поблагодарил турецкого коллегу за поддержку. Вячеслав Володин подчеркнул, что ущемление прав национальных делегаций недопустимо. "Спасибо вам за позицию по отношению к ПАСЕ и ситуации, сложившейся вокруг регламента этой парламентской структуры. Мы считаем недопустимым ущемление прав нацделегаций. Мы считаем недопустимым игнорирование – и, более того, ущемление прав национальных делегаций", – заявил спикер Госдумы.

Фото: Марат Абулхатин/Фотослужба Государственной Думы

Судя по всему, в ПАСЕ это тоже начали понимать. Как стало известно, новый председатель ассамблеи ПАСЕ Стелла Кириакидес направила послания Вячеславу Володину и главе Совета Федерации Валентине Матвиенко. Кириакидес планирует "встретиться для обсуждения отношений российского парламента с ПАСЕ"  и считает этот вопрос "исключительно важным".

На встрече в Санкт-Петербурге Кахраман рассказал Володину о том, как идет расследование убийства посла России в Турции Андрея Карлова. Российский дипломат был убит 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии выставки. Преступник несколько раз выстрелил в спину Карлову. Полицейские нападавшего уничтожили. Следственный комитет России возбудил дело по статье об акте международного терроризма.

Исмаил Кахраман рассказал Вячеславу Володину, что соучастники преступления связаны с группировкой исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который скрывается в США. По словам спикера турецкого парламента, к расследованию подключены российские специалисты. 

Автор: Андрей Евлампиев14 октября 2017, 18:13

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