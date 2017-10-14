Межпарламентский союз становится аналогом ООН

Парламентская дипломатия приобрела особую важность в нынешней непростой международной обстановке. Общение представителей законодательной власти разных стран поможет преодолеть такие негативные тенденции в глобальной политике, как двойные стандарты и дискриминация. Речь об этом шла на церемонии открытия 137-й ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге.

Ассамблея Межпарламентского союза неспроста проходит в Санкт-Петербурге. Ведь именно здесь в начале прошлого века начал работу первый российский парламент – Государственная дума. В городе на Неве формировались парламентские традиции, законотворческая практика и культура парламентаризма. "Это наследие, исторические уроки важны для нас и сегодня. Так же, как и опыт наших зарубежных коллег в сфере правотворчества, партийного строительства", – заявил Владимир Путин, открывая ассамблею Межпарламентского союза. Президент России заверил, что страна продолжит последовательно развивать демократические институты власти, повышать авторитет и значимость ее законодательной ветви.

Глава государства отметил, что нынешняя ассамблея – самая представительная за 128-летнюю историю. В Санкт-Петербург прибыли свыше 160 делегаций, 96 спикеров парламентов, а общее число участников форума превысило 2400. Российский президент напомнил, что повестка ассамблеи весьма насыщенная: предстоит обсудить защиту прав и свобод человека, борьбу с терроризмом, устойчивое глобальное развитие, роль женщин и молодежи в политике и экономике.

Владимир Путин напомнил собравшимся и о задачах, требующих решениях уже сегодня. Президент призвал мировое сообщество подумать о том, как восстановить Сирию. "Полагаю, мировому сообществу уже стоит задуматься о послевоенном восстановлении государства – о том, как, в каких формах, объёмах оказать помощь этой и другим странам региона, как эффективнее содействовать их социально-экономическому развитию, укреплению госинститутов" – заявил российский лидер.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, обратил внимание гостей форума на недопустимость любой дискриминации в международных организациях. Спикер нижней палаты подчеркнул, что Россия не будет мириться с лишением права голоса своей делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

"Мы неоднократно осуждали лишение права голоса любой национальной делегации. Когда принимаются подобные решения Парламентской ассамблеей Совета Европы, мы не можем с этим мириться", – сказал Володин. Он отметил, что такие действия противоречат самой сути парламентаризма и вредят межпарламентскому диалогу. Председатель Госдумы убежден, что продуктивное сотрудничество в межпарламентских структурах возможно только в том случае, когда все имеют право голоса.

Межпарламентский союз (МПС) постепенно может превратиться в парламентское измерение ООН, считает глава Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Спикер Совфеда в своем выступлении напомнила, что на протяжении своей 128-летней истории организация постоянно расширялась. Вот и на этой ассамблее членами МПС станут ещё 3 страны – Узбекистан, Туркменистан и Вануату. Матвиенко выразила надежду, что впоследствии все государства ООН, станут членами МПС.

Санкции Матвиенко назвала языком авторитаризма. Однако призналась, что верит в коллективную мудрость международного парламентаризма. Миссия парламентариев – договариваться всегда и везде, даже там, где гремят орудия. Люди должны обмениваться крылатыми словами, а не крылатыми ракетами, уверена спикер Совфеда.