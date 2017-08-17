Запад восхищается талантами Путина

Последние события в США указывают на то, что к ним мог приложить руку российский президент, уверены в Вашингтоне. О том, как "Владимир Путин развалил США и выиграл Третью мировую", пишет американский журналист Майкл Розенблюм.

Ироничный обозреватель The Huffington Post так описывает события, происходящие в США после победы Дональда Трампа на президентских выборах: "Понимая, что обычным оружием США не победить, дзюдоист Путин полностью поменял правила игры. Усадив "дурачка" Дональда Трампа в президентское кресло, Путин "спустил его с поводка" и устроил в Америке гражданскую войну с активным участием вооруженных до зубов праворадикалов".

Автор материала утверждает: Путин, знающий, что не сможет противостоять США в мире обычного оружия, сделал ставку на абсолютно другой метод ведения войны – кибероружие. "Миллион человек с ноутбуками и смартфонами могут нанести гораздо больше вреда, чем миллион человек с винтовками", – пишет журналист.

Он уверен, что именно Владимир Путин приложил руку к победе Трампа по время борьбы за президентское кресло в США. Напомним, что и сам российский лидер, и другие официальные лица, и чиновники в России не раз заявляли, что Кремль не имеет никакого отношения к американским выборам. Да и в самих США до сих пор не нашлось доказательств этому, несмотря на то, что журналисты пишут об этом чуть ли не каждый день с момента прихода Трампа во власть.

О мощи и силе Путина на международной арене писал накануне польский журналист Ежи Хащчиньский. Он утверждал, что санкции против России, спад экономики и низкие цены на нефть не способны поколебать рейтинг президента.

В своей статье в издании Rzeczpospolita автор написал, что у нынешнего лидера России есть все шансы остаться у власти как минимум до 2024 года. "Владимиру Путину ничего не угрожает – ни молодой кандидат; ни экономическая ситуация, которая стала следствием санкций; ни цены на нефть, которые сейчас в два раза ниже, чем в 2012 году, когда Путин возвращался в президентское кресло", – уверен Ежи Хащчиньский.

Напомним, что на президентских выборах в 2012 году Владимир Путин набрал 63,6% голосов в первом туре, оставив далеко позади других кандидатов. Лидера коммунистов Геннадия Зюганова поддержали 17,18% избирателей, принявших участие в голосовании. Владимир Жириновский заручился поддержкой 6,22% голосов.