Европа осознала бессмысленность антироссийских санкций

Все больше лидеров европейских государств предлагают начать серьезный диалог с Москвой. Пока что это первые звоночки, но уже понятно, что Евросоюз не заинтересован в нагнетании антироссийской истерии.

Президент Финляндии Саули Нийнисте призвал к откровенному и прагматичному разговору с Россией. В интервью польской Gazeta Wyborcza глава государства рассказал о своих встречах с Владимиром Путиным. "Я встречался с президентом Путиным много раз. В конце концов, мы являемся соседями, мы должны сохранять друг с другом контакты", – сказал Нийнисте и признал, что антироссийские санкции сильно бьют по Финляндии.

На вопрос, боятся ли финны, что снова могут стать жертвой России, президент ответил так: "Если рассуждать теоретически: если бы дело дошло до такой атаки, то разразилась бы третья мировая война. Это сражение, которое нельзя выиграть, проиграют все стороны. Поэтому до войны дело никогда не дойдет".

Саули Нийнисте призвал не демонизировать политических партнеров и привел пример с американским президентом. "В Европе много людей пришло к выводу, что с Дональдом Трампом надо разговаривать. В противном случае нужно было бы признать, что с мнением США считаться уже не следует. Как с Путиным, так и с Трампом мне удалось найти общий язык", – сказал политик.

Похожие мысли озвучили накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд и спикер парламента Словакии Андрей Данко. Они призвали не враждовать с Москвой. По мнению эстонского лидера, она была бы рада хорошим отношениям с Россией. При этом на прямой вопрос, считает ли она Россию враждебным государством, Кальюлайд однозначно ответила "нет".

В свою очередь спикер парламента Словакии Андрей Данко обвинил другие страны в том, что они на словах выступают за сдерживание России, а на деле не прекращают взаимодействия с Москвой. "Нам нужна славянская взаимность, а также сотрудничество в экономической области", – признал политик.

Пока что в Восточной Европе единственной страной, стоящей на жестких антироссийских позициях, остается Польша. При этом у Варшавы есть и серьезные разногласия с Брюсселем. Тем не менее политологи говорят о формировании "пророссийского пояса" в Центральной Европе и предполагают, что рано или поздно об отмене санкций заговорят лидеры Германии и Франции – государств, определяющих политические тренды в Старом Свете.