ПАСЕ ищет пути сближения с Россией

Новая глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы решила взять путь на сближение с Россией. Стелла Кириакидес направила письмо спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко. В своем послании глава ПСАЕ предлагает встретиться в ближайшее время.

В письме, поступившем от Стеллы Кириакидес в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина, глава ПАСЕ выражает признательность за приглашение к участию в ассамблее Межпарламентского союза. По данным источника из числа гостей 137-й ассамблеи МПС, в письме также сообщается, что ПАСЕ не имеет возможности направить официального представителя для участия в ней.



Как отметил собеседник "Интерфакса", новая глава Парламентской Ассамблеи Совета Европы, "в ближайшее время надеется, как только будет подходящий случай, встретится со спикерами обеих палат федерального собрания России". На этой встрече, по его словам, планируется обсудить отношений между российским парламентом и ПАСЕ.

По словам собеседника агентства, Кириакидес назвала возможную встречу как "исключительно важную". Глава ПАСЕ также пожелала успешного проведения Ассамблеи и выразила желание идти на конструктивный контакт с российской стороной, отметил собеседник агентства.

Как ранее писали Dni.ru, 137-я ассамблея Межпарламентского Союза проходит в Петербурге. Тема форума в этом году – "Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог". Форум продлится с 14 по 18 октября. В нем примут участие 157 делегаций, 95 председателей парламентов из 87 государств мира, около 850 парламентариев.