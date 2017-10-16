Клинтон раскрыла "коварный план" Путина

Сокрушительное поражение на выборах президента США в ноябре прошлого года до сих пор не оставляет в покое бывшего кандидата на этот пост Хиллари Клинтон. На сей раз политик рассказала о "коварных планах" президента России Владимира Путина.

По ее словам, победа Дональда Трампа лишь "частично удовлетворила" главу российского государства. А раз так, то за Путиным нужен глаз да глаз, ведь своих целей он еще не достиг, заявила Клинтон в эфире телеканала CNN – известного генератора фейковых новостей.

Бывший кандидат в президенты Соединенных Штатов отметила, что российский лидер считает распад СССР исторической катастрофой. Он хочет "расшатать демократические системы, НАТО и Евросоюз", уверена Клинтон. Она полагает, что таким образом Москва может ослабить Вашингтон и занять доминирующее положение.

Политик убеждена, что Кремлю удалось добиться определенного успеха, посеяв внутриполитический раздор в США. "Разделяй и властвуй" – так Клинтон представляет себе стратегию президента России. Тем не менее, заявила она, в Вашингтоне ответили на "посягательства на демократию", приняв закон о новых санкциях против России.

На протяжении года после президентских выборов Клинтон регулярно выступает с обвинениями в адрес Москвы, упрекая Кремль за свое поражение. Она фанатично верит, что потерпела неудачу из-за пресловутого "российского вмешательства", а не потому, что не смогла правильно выстроить предвыборную кампанию.

Политик неоднократно отмечала, что коммуникации между Путиным и Трампом по время избирательной гонки "точно имели место". "Я не сомневаюсь, что штаб Трампа и другие его помощники изо всех сил старались скрыть связи с Россией", – заявила она в интервью изданию USA Today.

Клинтон полагает, что между помощниками Трампа был сговор. Она заявила, что располагает подтверждающими это сведениями, но конкретизировать не стала. В этом вся суть американских обвинений: разбрасываться бездоказательными заявлениями о всемогущих "русских хакерах" и "руке Кремля" в Вашингтоне всегда готовы, однако подтвердить свои домыслы не в состоянии.

