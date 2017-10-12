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Политика

Россия и Корея становятся ближе

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Национального собрания Республики Корея Чон Се Гюном, на которой обсуждался ряд вопросов двухстороннего сотрудничества. В их числе создание межпарламентской комиссии, гуманитарные обмены между двумя странами и подготовка к зимней Олимпиаде-2018.
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Вячеслав Володин выразил надежду, что пребывание южнокорейской делегации в России будет продуктивным. "И мы сможем как в рамках предыдущей встречи в Сеуле, выйти на конкретные решения, которые в рамках парламентского измерения помогут сблизить позиции наших стран, выйти на принятие решений по конкретным вопросам", – сказал председатель нижней палаты парламента. В связи с этим, отметил думский спикер, может быть создана межпарламентская комиссия между Госдумой и Национальным собранием Республики Корея.

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В свою очередь, его коллега Чон Се Гюн предложил увеличить число гуманитарных обменов с Россией. Глава южнокорейского парламента уверен: это позволит сблизить позиции Москвы и Сеула по ряду вопросов. Законодатель напомнил, что Володин уже приезжал в Южную Корею на совещание спикеров парламентов евразийских стран. "Это очень сблизило работу наших законодательных собраний, – сказал Чон Се Гюн.

Вместе с тем он отметил, что проанализировал обоюдные визиты и заметил, что с корейской стороны приезжало больше политиков. "Я пригласил главу Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого посетить нашу страну и надеюсь, что и вы, господин Володин, будете чаще приезжать, ведь это поможет нашим странам сблизиться", – добавил глава южнокорейского Нацсобрания.

Фото: duma.gov.ru

В ходе беседы спикеров была затронута тема Олимпийских игр. Чон Се Гюн пригласил Вячеслава Володина посетить зимнюю Олимпиаду-2018 в Южной Корее. Глава нижней палаты российского парламента в ответ заявил, что обязательно воспользуется приглашением, если у него будет свободное время.

Володин также предложил своему коллеге посетить Сочи, который принимал прошлую зимнюю Олимпиаду. "Крайне важно вам побывать в Сочи, потому что вы принимаете эстафету зимних Олимпийских игр, принимаете от России", – сказал он.

Развитие взаимодействия с парламентами зарубежных стран является одним из приоритетов Госдумы в осеннюю сессию-2017. Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата должна наполнять контакты с зарубежными коллегами конкретным содержанием.

Крупнейшим мероприятием такого рода станет 137-я Ассамблея Межпарламентского союза – старейшей международной парламентской организации. Она пройдет с 14 по 18 октября этого года в Санкт-Петербурге. Затем в декабре в Москве состоится конференция "Парламентарии – против наркотиков".

Автор: Иван Поляков12 октября 2017, 17:46

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