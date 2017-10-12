Россия и Корея становятся ближе
Вячеслав Володин выразил надежду, что пребывание южнокорейской делегации в России будет продуктивным. "И мы сможем как в рамках предыдущей встречи в Сеуле, выйти на конкретные решения, которые в рамках парламентского измерения помогут сблизить позиции наших стран, выйти на принятие решений по конкретным вопросам", – сказал председатель нижней палаты парламента. В связи с этим, отметил думский спикер, может быть создана межпарламентская комиссия между Госдумой и Национальным собранием Республики Корея.
В свою очередь, его коллега Чон Се Гюн предложил увеличить число гуманитарных обменов с Россией. Глава южнокорейского парламента уверен: это позволит сблизить позиции Москвы и Сеула по ряду вопросов. Законодатель напомнил, что Володин уже приезжал в Южную Корею на совещание спикеров парламентов евразийских стран. "Это очень сблизило работу наших законодательных собраний, – сказал Чон Се Гюн.
Вместе с тем он отметил, что проанализировал обоюдные визиты и заметил, что с корейской стороны приезжало больше политиков. "Я пригласил главу Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого посетить нашу страну и надеюсь, что и вы, господин Володин, будете чаще приезжать, ведь это поможет нашим странам сблизиться", – добавил глава южнокорейского Нацсобрания.
В ходе беседы спикеров была затронута тема Олимпийских игр. Чон Се Гюн пригласил Вячеслава Володина посетить зимнюю Олимпиаду-2018 в Южной Корее. Глава нижней палаты российского парламента в ответ заявил, что обязательно воспользуется приглашением, если у него будет свободное время.
Володин также предложил своему коллеге посетить Сочи, который принимал прошлую зимнюю Олимпиаду. "Крайне важно вам побывать в Сочи, потому что вы принимаете эстафету зимних Олимпийских игр, принимаете от России", – сказал он.
Развитие взаимодействия с парламентами зарубежных стран является одним из приоритетов Госдумы в осеннюю сессию-2017. Вячеслав Володин отметил, что нижняя палата должна наполнять контакты с зарубежными коллегами конкретным содержанием.
Крупнейшим мероприятием такого рода станет 137-я Ассамблея Межпарламентского союза – старейшей международной парламентской организации. Она пройдет с 14 по 18 октября этого года в Санкт-Петербурге. Затем в декабре в Москве состоится конференция "Парламентарии – против наркотиков".
Экс-участник телестройки прокомментировал скандал в семье Степана и Евгении
Арестовано все имущество бывшей жены Вороненкова
Канадская красотка случайно запустила прямую трансляцию во время любовных утех
Участница телестройки оказалась коварной искусительницей