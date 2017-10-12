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Политика

В Госдуме введен институт спецпредставителей

Фото: duma.gov.ru
Депутаты нижней палаты парламента создали в Госдуме институт своих спецпредставителей в международных межпарламентских и общественных организациях. Соответствующий проект постановления был принят единогласно. Первым на новую должность был утвержден Вячеслав Фетисов, который будет заниматься вопросами взаимодействия с российскими и международными официальными и общественными спортивными организациями.
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Для введения новых должностей депутаты внесли в регламент нижней палаты соответствующую главу. Это сделано для "представления позиции Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях", говорится в принятых парламентариями поправках.

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Как напомнила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, при открытии осенней сессии спикер нижней палаты Вячеслав Володин одной из главных задач назвал усиление представительской функции депутатского корпуса. "Для нас, единственного на федеральном уровне государственного представительного института, очень важно не только оперативно реагировать не только на появляющиеся проблемы, волнующие наших граждан, но и знать понимать, оценивать, представлять интересы самых разных групп", – заявила она.

Вячеслав Володин после одобрения депутатами изменения подчеркнул, что такой институт Госдума вводит впервые. Согласно регламенту, кандидатуры представителей должны рассматриваться депутатами на пленарном заседании по предложению Совета Думы. Первым спецпредставителем Госдумы – по спорту – стал бывший хоккеист, а ныне депутат Вячеслав Фетисов.

Прославленного спортсмена на новой должности парламентарии утвердили единогласно. "Он всегда будет влиять на спортивную мировую погоду", – сказала Ольга Савастьянова, представляя кандидатуру парламентария. 

Вячеслав Фетисов. Фото: GLOBAL LOOK press/Roman Denisov

"Дорогу осилит идущий. Буду стараться, – заверил он, выступая после назначения. – Желание у меня огромное. У меня уже созрел в голове план, в ближайшее время я его представлю. Огромное спасибо за поддержку, буду стараться".

Напомним, Вячеслав Фетисов – легенда советского и российского хоккея, многократный чемпион мира и победитель Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР. Является депутатом нижней палаты парламента, занимая пост первого заместителя председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. 

Автор: Дмитрий Куклин12 октября 2017, 10:58

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