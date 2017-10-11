Госдума произвела важные кадровые перестановки

Госдума во время пленарного заседания в среду, 11 октября, произвела ряд важных кадровых перестановок. Депутаты освободили от должности вице-спикера Владимира Васильева, назначенного врио главы Дагестана, утвердили Ольгу Тимофееву на пост заместителя председателя нижней палаты парламента, назначили Владимира Бурматова главой комитета по экологии и охране окружающей среды, а также поддержали решение члена фракции "ЕР" Михаила Исаева досрочно сложить полномочия.

Руководитель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова отметила, что Владимир Васильев досрочно прекратил полномочия на основании личного заявления. Она поблагодарила его за работу, отметив, что у Васильева всегда было чему поучиться. "Переходя на другую работу, Вы оставляете нам высокую планку отношения к людям и понимания проблем", – сказала парламентарий.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, новый врио главы Дагестана много сделал для развития парламентаризма и формирования фракции "Единая Россия". Председатель нижней палаты подчеркнул, что теперь уже бывший вице-спикер возглавил один из крупнейших, но в то же время непростых регионов страны. "Многонациональную республику с большим количеством проблем", – пояснил Володин. Он призвал депутатов помочь Васильеву на новой должности.

В свою очередь теперь уже бывший вице-спикер поблагодарил депутатов за совместный труд. По словам Васильева, за время его работы все фракции стали действовать слаженнее и профессиональнее, а общая эффективность Госдумы значительно повысилась.

С назначением Васильева в Дагестан освободился пост вице-спикера нижней палаты. Депутаты в ходе пленарного заседания проголосовали за кандидатуру теперь уже бывшего главы комитета по экологии и охране окружающей среды, сопредседателя Центрального штаба ОНФ Ольги Тимофеевой.





Комментируя свое избрание на пост заместителя спикера, она отметила, что прежде всего это большая ответственность. "Но и серьезная возможность помочь нашим с вами избирателям", – добавила законодатель.

В связи с избранием на пост вице-спикера Тимофеева была освобождена от руководства комитетом по экологии и охране окружающей среды. На ее место парламентарии единогласно избрали члена фракции "Единой России" Владимира Бурматова. Одной из главных задач на новой должности он видит сохранение преемственности в работе комитета. "Спасибо, коллеги, за доверие", – поблагодарил Бурматов депутатов. Он добавил, что очень надеется на их помощь.





Еще одна перестановка в стенах нижней палаты парламента связана с членом фракции "ЕР" Михаилом Исаевым, представлявшим в Госдуме Саратовскую область. Парламентарии поддержали его решение досрочно сложить полномочия. Законодатель назначен исполняющим обязанности главы Саратова. Бывший руководитель муниципального образования Валерий Сараев ушел в отставку в прошлом месяце.

Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Сергей Неверов возглавил фракцию "Единой России" в стенах нижней палаты парламента. Соответствующее решение было принято единогласно на собрании единороссов.

