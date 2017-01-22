В "ЕР" обновятся руководящие органы

Во второй день XVI съезда "Единой России" его участники переизберут Высший и Генеральный советы партии. Кроме того, делегаты проголосуют за кандидатов в Центральную контрольную комиссию. Таким образом, все руководящие органы "ЕР" будут избран вновь после пятилетнего периода полномочий предыдущего состава.

Как рассказал член Высшего совета партии, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, участники съезда будут выбирать председателя партии путем проведения открытого голосования. "Для того, чтобы председатель партии вступил в свои полномочия, он должен набрать не менее двух третей голосов, – пояснил сенатор-единоросс. – Съезд также выберет председателя Высшего совета, он должен при открытом голосовании набрать не менее половины голосов от числа зарегистрированных делегатов".



Также путем открытого голосования будет избран состав Высшего совета. Его численность на данный момент составляет 88 человек. "Какое количество будет избрано на этом съезде, определят делегаты, – отметил Рязанский. – Кроме того, участникам мероприятия предстоит два тайных голосования, которые по установившейся традиции будут на электронных носителях".

По словам сенатора, о порядке тайного голосования будет объявлено в ходе съезда. "Таким образом, он изберет Генсовет. Напомню, что его численность составляет до 170 человек", – рассказал Рязанский, добавив, что также будет определен состав Центральной контрольной комиссии, в которую в настоящее время входят 20 человек.





Кроме того, в ходе второго дня съезда состоится тайное голосование среди членов Генсовета по кандидатуре секретаря, а из состава Генсовета будет избран его президиум. "Нынешний состав - 27 человек. Думаю, численность останется прежней", – отметил челн Совфеда.

Напомним, председатель "Единой России", премьер Дмитрий Медведев примет участие в работе XVI съезда. Он проведет совместное заседание Высшего и Генерального советов партии и выступит с докладом.

В первый день работа съездов проходила на семи дискуссионных площадках, на которых были подведены первые итоги реализации предвыборной программы партии и определены приоритеты работы "Единой России" в 2017 году. В частности, на площадках обсуждались вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.