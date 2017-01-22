Чем может гордиться "Единая Россия"

Партия большинства в рамках XVI съезда подвела итоги пятилетнего периода деятельности. О том, чего удалось добить за это время и какие задачи стоят перед единороссами в будущем, говорил в своем выступлении премьер, председатель "ЕР" Дмитрий Медведев. Он отметил, что за это время уже удалось достичь немалых успехов, в числе которых победа на выборах депутатов Госдумы, принятие федерального бюджета, реализация партийных и общественных проектов и ряд других реализованных инициатив.

Подводя итоги пятилетнего периода деятельности "Единой России" и говоря о планах на будущее, Дмитрий Медведев отметил, что партия несет большую ответственность за все принимаемые в стране решения. Это, по его словам, связано с тем, что люди, голосующие за партию на выборах, уверены, что она защитит их интересы. Как отметил премьер, "Единая Россия" первой из партий начала меняться.



"Мы все вместе с вами выстроили партию нового типа. Мы оптимизировали кадровую политику, реформировали наши структуры, обновили формат общения "Единой России" с избирателями, – подчеркнул он. – И все это для того, чтобы отвечать тем требованиям, которые предъявляют наши люди. Надо признаться, что, конечно, и за нами потянулись и другие партии".

Как отметил Медведев, результаты избирательных кампаний за последние несколько лет доказывают, что "Единая Россия" смогла сохранить свое лидерство, что лишний раз доказала бесспорная победа партии на выборах в Госдуму в 2016 году. "Мы с вами прекрасно понимаем, что этот выбор сделали не чиновники, не политики – люди, граждане нашей страны, которые, по сути, доверили нам страну, потому что они знают, что "Единая Россия" защитит их, - сказал председатель "ЕР". – Наша партия – это не просто партия конституционного большинства, а без преувеличения, это правящая партия, главный политический ресурс президента нашей страны.





О том, что "Единую Россию" отличает высокий профессионализм и высокая ответственность, сказал в своем послании делегатам съезда президент Владимир Путин. "Способность партии отвечать на запросы общества обусловило ее способность побеждать. Люди высказали партии доверие, – говорится в приветственном слове главы государства. – Все это позволило "Единой России" победить в напряженной борьбе и стать лидером предвыборной кампании 2016 года".

По словам Дмитрия Медведева, за пять лет в партию поступило более трех миллионов обращений. И "ЕР" будет работать со всеми, кто к ней обращается, постарается помочь каждому вне зависимости от того, за кого человек голосовал, подчеркнул он, добавив, что ни одна из таких просьб не остается без ответа.

"Единая Россия" – это партия дела"

Подтверждением доверия граждан партии служат результаты выборов различного уровня. Председатель "ЕР" сообщил, что в большинстве столиц регионов партийцы одержали победу в кампаниях по выборам мэров, а на выборах органов местного самоуправления получили более 70% голосов. Медведев напомнил, что кампания по выборам в Госдуму в 2016 году проходила в гораздо более жестких условиях, чем предыдущие. "Побеждать всегда непросто, что бы там ни говорили наши оппоненты – всегда непросто, – сказал он. – Но "Единая Россия" доказала, что готова к открытой и честной конкуренции в избирательном процессе".





Как ранее писали Dni.Ru, в первый день съезда "Единой России" состоялось обсуждение наиболее актуальных вопросов развития страны. Оно проходило на семи дискуссионных площадках. В частности, поднимались вопросы качества работы власти и народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.