Медведев примет участие в съезде "Единой России"

Во второй день съезда "Единой России" участие в работе примет премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев. Он проведет совместное заседание Высшего и Генерального советов "ЕР" и выступит с докладом перед однопартийцами.

Первый день съезда партии большинства прошел в формате широкого совещания. Участие в дискуссиях, которые проходили на семи площадках, приняли не только делегаты, но и представители кабинета министров. В частности, обсуждались первые итоги реализации предвыборной программы и планы на ближайшее будущее.

Речь шла о качестве работы властей и народного контроля, поддержке предпринимательства и эффективном использовании бюджетных средств, развитии науки, образования, культуры. Также были затронуты темы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие.

По итогам первого дня обсуждения единороссы собрали предложения, которые будут представлены Дмитрию Медведеву. Председателю партии их передадут модераторы дискуссионных площадок, которые обобщили итоги обсуждения.





Во второй день партийцы будут решать кадровые вопросы. 22 января планируется переизбрание председателя (как ожидается, им останется Дмитрий Медведев), будет осуществлена ротация высшего и генерального советов, пройдет избрание секретаря генсовета и его заместителей.

Из четырех заместителей секретаря генсовета два будут вновь назначены —депутаты Евгений Ревенко и Виктор Селиверстов. Кроме того, в состав высшего совета партии может войти спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В ходе второго дня съезда планируется проанализировать опыт проведения единого дня предварительного голосования. Также участники намерены оценить перспективы его дальнейшего использования в избирательных кампаниях.

Напомним, в регионах местные отделения "Единой России" уже провели отчетно-выборные кампании. По их итогам на четверть обновился руководящий состав в первичных, местных и региональных отделениях партии, что соответствует взятому курсу на обновление кадров.