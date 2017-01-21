Первый день работы форума прошел на дискуссионных площадках
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Культуре в сельской местности придадут импульс
Как рассказала Казакова, с инициативой создать эти проекты выступили именно единороссы. "Мы сделали все расчеты совместно с министерством и абсолютно
точно можем с вами участвовать в реализации этих проектов на наших территориях",
– отметила она.
Так, депутат рассказала о том, что будет делаться в рамках программы "Местный дом культуры". По словам Казаковой, в 2017 году на нее выделено из федерального бюджета 1,4 миллиарда рублей. Эта сумма, отметила парламентарий, станет первым шагом в проекте ремонта и восстановления сельских клубов.
Законодатель напомнила, что одним из главных тезисов предвыборной программы "ЕР" было улучшение качества жизни людей. И речь идет, как о городских жителях, так и о проживающих в сельской местности.
"Пройдя предвыборную кампанию, мы знаем, в каком развале находятся клубы в малых городах и селах"
Казакова отметила, что в сельских клубах идет работа, люди держаться за них. "Где есть такая работа, мы просто обязаны повысить там материально-техническое оснащение, сделать там ремонт", – заключила она. Одна из главных задач, сказала депутат, это привлечение средств местных бюджетов. При этом, как отметила Казакова, потратить бюджетные деньги можно только на текущий ремонт и материальное оснащение.
По мнению Ольги Казаковой, предоставленные средства необходимо расходовать так, чтобы результат работы партийного проекта был виден избирателям. Напомним, в первый день работы съезда "Единой России" работа шла в рамках семи дискуссионных площадкой. На них партия подвела основные итоги реализации своей предвыборной программы и обсудила задачи партии на текущий год.
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