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Политика

Съезд "ЕР" обновит состав Генсовета партии

Фото: wikipedia.org
Ротация персонального состава Генерального совета "Единой России" превысит 50%. Руководящие органы партии будут избраны на съезде, который пройдет в Москве 21-22 января. В павильоне на ВДНХ соберутся около 3 тысяч делегатов, гостей и представителей СМИ, рассказал журналистам секретарь генсовета "ЕР" Сергей Неверов.
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XVI отчетно-выборный съезд "Единой России" подведет итоги работы партии за пятилетний период, а также наметит задачи и план работы. Как отметил Сергей Неверов, деятельность "ЕР" уже оценил народ на выборах 18 сентября, отдав за ее представителей свои голоса. Тем самым люди поддержали и программу партии.

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По словам секретаря генсовета, именно поэтому в первый день съезда  будут работать дискуссионные площадки, посвященные реализации разделов предвыборной программы. "На семи дискуссионных площадках вместе с нашими первичными, местными отделениями, вместе с экспертами, вместе с членами правительства мы проанализируем: что уже удалось сделать, что предстоит сделать в краткосрочной и долгосрочной перспективе для достижения заданного результата", – рассказал Сергей Неверов.

Сергей Неверов. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Дискуссионные площадки будут называться в соответствии с разделами партийной программы: "Качество государства", "Экономика роста и благосостояния", "Социальная политика", "Умная сила и культурное лидерство", "Здоровое будущее", "Быть хозяином в собственном доме", "Аграрная сверхдержава". Как сообщил депутат Евгений Ревенко, приглашены, фактически, все члены кабинеты министров. В их числе глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр образования и науки Ольга Васильева. Полученные данные по реализации предвыборной программы доложат председателю партии Дмитрию Медведеву, определятся задачи на 2017 год.

Евгений Ревенко. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Как заявила замсекретаря генсовета Ольга Баталина, на тематических площадках, в частности, будут определены приоритеты из программных мероприятий на 2017 год. "Программа пятилетняя, понятно, что не все мероприятия будут реализованы в 2017 году. Поэтому вместе с правительством определим приоритеты по разделам программы", – пояснила она.  

Ольга Баталина. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda

"Второй день съезда начнется с выступления Медведева с политическим докладом о том, что сделано партией и что предстоит сделать", – рассказал Неверов. Он не исключил, что в выступлении председателя партии могут найти отражение темы, которые будут до этого обсуждаться на тематических площадках. Одним из вопросов повестки съезда станет избрание председателя партии, которое будет проходить в открытом режиме. "Все решает съезд", – указал секретарь генсовета.

Также во второй день в повестке съезда избрание Высшего и Генерального советов, Центральной контрольной комиссии. Высший совет избирается из числа выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут в том числе входить беспартийные, напомнил Неверов. "Если мы говорим о губернаторском корпусе, то речь идет о руководителях тех регионов, где уровень подготовки был высоким", – рассказал секретарь генсовета.

Кроме того, пройдут выборы Генерального совета партии, в который входят 170 человек. Состав генсовета, по словам Неверова, может измениться почти на 50%. Пятнадцатипроцентная минимальная ротация предусмотрена по уставу "ЕР". Вдобавок к этому осенью 2016-го несколько десятков членов ГС были избраны в российский парламент. Один из принципов формирования генсовета – представительство каждого региона, это 85 человек. Это секретари региональных отделений тех регионов, где результат "ЕР" на выборах в Госдуму превысил 54,2 %. "Также в генсовет будут предложены депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации из числа членов партии, задействованные в партийной работе: руководители внутрифракционных депутатских групп, координаторы партийных проектов", – уточнил Неверов.

По окончании съезда состоится заседание избранного генерального совета, где будет избран на альтернативной основе секретарь генсовета и его президиум. Предыдущий отчетно-выборный съезд "Единой России" прошел в 2012 году, на нем Дмитрий Медведев был избран председателем "ЕР".

Автор: Игорь Силецкий18 января 2017, 18:05
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