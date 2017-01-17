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Москва проигнорирует вердикт ЕСПЧ по закону Димы Яковлева
Закон Димы Яковлева вновь оказался в центре внимания общественности. Российские политики комментируют итоги заседания ЕСПЧ, который решил, что Москва, приняв этот документ, нарушила несколько статей Европейской конвенции по правам человека.
"Я думаю, что наши дети – это наше дело. Мы приняли закон Димы Яковлева – и правильно сделали, на то были свои причины. Я считаю, пусть они лучше занимаются правами человека у себя, а в наши дела не вмешиваются, у нас все нормально", – заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Депутат подчеркнула, что Россия не обязана заниматься "бездумным международным усыновлением" – так как это настоящая торговля детьми.
О материальной заинтересованности американских "партнеров" говорит и член комитета Госдумы по делам общественных объединений Ольга Баталина. По ее словам, запрет на усыновление американцы оспаривали ради денежной компенсации
"Помнится, свое обращение в ЕСПЧ в 2013 году американские родители объясняли желанием помочь российским детям, оставшимся без родителей, и усыновить их в свои семьи. Решение суда показало, что никакого отношения к детям оно не имеет. Американские родители, как выяснилось, были озабочены исключительно защитой собственных прав и оценкой компенсации понесенного морального ущерба, который они оценили в 75 тысяч евро", - написала Баталина в Facebook.
Депутат подчеркивает, что тот же суд счел необоснованным утверждение о негативном влиянии запрета на российских детей: было установлено, что в России они получили необходимое медицинское обеспечение. "Пока американцы оценивали стоимость своих моральных страданий, российские граждане самостоятельно решали проблемы детей-сирот – с 2012 года число детей, нуждающихся в семейном устройстве, сократилось со 119 до 60 тысяч детей. Это лучший ответ на вопрос, для кого интересы детей-сирот являются реальным приоритетом", – заключила Баталина.
Россия проигнорирует решение Европейского суда по правам человека, заявил глава социального Комитета Совета Федерации Валерий Рязанский. По словам сенатора, у России остаётся право принимать решения в рамках своего понимания, как строить межгосударственные отношения в этой чувствительной гуманитарной сфере. "Если одно государство не гарантирует прозрачность процедур при опеке и последующем контроле за опекой усыновлённого ребёнка, всё это настораживает при обсуждении целесообразности сохранения двусторонних соглашений", – уверен сенатор.
В свою очередь, сенатор Елена Мизулина заявила, что решение ЕСПЧ – вмешательство во внутренние дела России. "Решение ЕСПЧ по закону Димы Яковлева – грубейшее вмешательство во внутренние дела России. Россия не присоединялась к Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области международного усыновления 1993 года, не ратифицировала ее. Во многом связано это было с тем, что традиционно отношение российского общества к усыновлению за рубеж было негативным", – заявила Мизулина.
Европейский суд по правам человека 17 января опубликовал постановление, в соответствии с которым запрет на усыновление российских детей гражданами США признан неправомерным. Таким образом, суд поддержал 45 американских истцов, которым было отказано в усыновлении детей в России, несмотря на то, что они уже начали эту процедуру. ЕСПЧ счел, что Россия в качестве покрытия морального ущерба должна выплатить истцам в общей сложности 75 тысяч евро – а также покрыть около 14 евро тысяч судебных издержек. В Москве заявили, что намерены обжаловать это решение.
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