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Политика

Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы

Фото: duma.gov.ru
С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы.
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Прежде всего, обращает на себя внимание личность спикера седьмой Думы Вячеслава Володина. По мнению политолога Олега Матвейчева, слова которого передает издание "Политаналитика", новый глава нижней палаты российского парламента – это человек диалога. "Володин никогда не ставил ультиматумы – это не его стиль. Он способен слышать собеседников, спорить с ним – понятно, что у него всегда есть аргументы. Володин способен принять чужую точку зрения и ему неважно, кто является его оппонентом", – сказал эксперт. По его мнению, стиль нового спикера – это сбалансированное принятие решений на основе обсуждений и выработки единого консенсуса по спорным моментам, а также учет всех возможных рисков в законотворческой деятельности.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Володин с самого начала работы нового состава нижней палаты парламента заявил, что главным аспектом в деятельности Думы станет забота о россиянах и сосредоточенность на социально-экономической повестке. Он отметил необходимость учитывать те приоритеты, которые были обозначены еще в майских указах президента России Владимира Путина. "Качественное законодательное обеспечение дальнейшей реализации майских указов остается ключевой задачей работы Государственной Думы", – подчеркнул спикер.


Конечно, столь важная и ответственная деятельность, как законотворческая, невозможна без строгой дисциплины и понимания депутатами всей возложенной на них ответственности. Именно поэтому укрепление порядка и организованности в стенах Думы стало одной из первоочередных задач ее председателя. Так, были приняты поправки в регламент, которые запретили народным избранникам голосовать по доверенности, что ранее серьезно критиковалось общественностью.

Другой важной инициативой Володина по укреплению дисциплины стало введение финансовых санкций в отношении пропускающих пленарные заседания прогульщиков. Изменился и график работы депутатов. Так, с одной до трех недель увеличилось время для работы на пленарных заседаниях, что должно улучшить вовлеченность парламентариев в законодательный процесс.

Фото: Duma.gov.ru

Инициированные новым спикером изменения вызвали положительной отклик как среди общественности, так и в экспертном сообществе. "Задача состоит в том, чтобы повысить именно качество законотворчества, а для этого важно уйти от сугубо пиаровских законопроектов, которые часто готовятся отдельными депутатами по принципу "лишь бы шумнуть и напомнить о себе" и более ничего в себе не содержат", – прокомментировал изменения в стенах Думы председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Примечательно, что на фоне происходящих последние несколько месяцев в нижней палате парламента процессов ее рейтинг последовательно и стабильно растет. Так, недавний опрос ВЦИОМ выявил, что если в сентября с доверием к Думе относились лишь 40% опрошенных, то в ноябре этот показатель вырос уже до 48%, а в декабре преодолел отметку в 50%. Всего рост позитивных оценок составил 12%, что является очень хорошим результатом. И главная заслуга в этом принадлежит именно Володину, полагают эксперты. "Людям нравятся, что депутатов заставляют работать", – отметил гендиректор аналитического центра "Московский регион" Алексей Чадаев.

Фото: Duma.gov.ru

Новые подходы в работе Думы обозначились в процессе недавнего принятия бюджета на 2017-2019 годы. Вячеслав Володин, учитывая принципиальное несогласие некоторых фракций по ряду принципиальных моментов, был изначально против тактики диктата и "выкручивания" рук в столь ответственном процессе, предпочитая учитывать мнения всех сторон обсуждения и принимать решение на основании общего консенсуса. Кроме того, положительные отликик у политологов вызвало широкое привлечение к обсуждению нормативно-правового акта представителей экспертного сообщества, гражданского общества и в целом налаживание работы по открытому анализу рассматриваемого документа.

Не стоит забывать и о другом ответственном фронте работы нового состава нижней палаты парламента – международном. Несмотря на то, что Россия пару лет назад покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Дума на самом высоком уровне продолжает контакты с этой организацией. И думский спикер играет здесь важнейшую роль. Так, 12 января состоялась встреча Вячеслава Володина с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, где обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и возвращения Россию в организацию. При этом председатель нижней палаты парламента неоднократно заявлял, что с Россией бесполезно разговаривать на языке запретов и ультиматумов.

Фото: Duma.gov.ru

Положительно эксперты оценивают и начало новой весенней сессии Госдумы, старт которой был дан в среду, 11 января. Выступивший на первом заседании нижней палаты парламента в новом году спикер обозначил основные приоритеты работы парламента на ближайшие месяцы, а также главные аспекты повестки, на которые депутатам стоит обратить особое внимание.

По мнению политолога Александра Конькова, поставленные Володиным задачи являются фундаментальными и определят ту роль, которую Дума будет играть в политической жизни страны. В свою очередь, политический аналитик Алексей Мартынов отметил, что работа седьмой Думы свидетельствует о кардинальном изменении положения нижней палаты парламента, о ее превращении из органа лоббирования региональных интересов в площадку для широкой общественной дискуссии.


Сам Володин неоднократно призывал депутатов быть "ближе к народу", в том числе путем ведения дискуссий по законопроектам с представителями гражданского общества. По мнению депутата Антона Гетта, новый состав нижней палаты парламента прислушивается к людям и идет им на встречу. "Сегодня депутат – это работник, а не какой-то политический деятель. ...Вот в таком вот ключе сегодня работает Госдума", – сказал он.

Таким образом, обозначенный новой Думой стиль работы приносит свои положительные результаты и благоприятным образом влияет на качество принимаемых законопроектов. Конечно, пока еще рано в полной мере судить об успешности нового состава нижней палаты парламента, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что он оправдывает возложенные на него ожидания. Дума должна стать реальной властью, выразителем народной воли, а также настоящей площадкой для дискуссий и обменом мнений. Очевидно, что Вячеслав Володин двигает ее именно в этом направлении.

Автор: Иван Поляков13 января 2017, 17:32

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