Эксперты высоко оценили первые сто дней новой Думы

С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы.

Прежде всего, обращает на себя внимание личность спикера седьмой Думы Вячеслава Володина. По мнению политолога Олега Матвейчева, слова которого передает издание "Политаналитика", новый глава нижней палаты российского парламента – это человек диалога. "Володин никогда не ставил ультиматумы – это не его стиль. Он способен слышать собеседников, спорить с ним – понятно, что у него всегда есть аргументы. Володин способен принять чужую точку зрения и ему неважно, кто является его оппонентом", – сказал эксперт. По его мнению, стиль нового спикера – это сбалансированное принятие решений на основе обсуждений и выработки единого консенсуса по спорным моментам, а также учет всех возможных рисков в законотворческой деятельности.

Володин с самого начала работы нового состава нижней палаты парламента заявил, что главным аспектом в деятельности Думы станет забота о россиянах и сосредоточенность на социально-экономической повестке. Он отметил необходимость учитывать те приоритеты, которые были обозначены еще в майских указах президента России Владимира Путина. "Качественное законодательное обеспечение дальнейшей реализации майских указов остается ключевой задачей работы Государственной Думы", – подчеркнул спикер.





Конечно, столь важная и ответственная деятельность, как законотворческая, невозможна без строгой дисциплины и понимания депутатами всей возложенной на них ответственности. Именно поэтому укрепление порядка и организованности в стенах Думы стало одной из первоочередных задач ее председателя. Так, были приняты поправки в регламент, которые запретили народным избранникам голосовать по доверенности, что ранее серьезно критиковалось общественностью.

Другой важной инициативой Володина по укреплению дисциплины стало введение финансовых санкций в отношении пропускающих пленарные заседания прогульщиков. Изменился и график работы депутатов. Так, с одной до трех недель увеличилось время для работы на пленарных заседаниях, что должно улучшить вовлеченность парламентариев в законодательный процесс.

Инициированные новым спикером изменения вызвали положительной отклик как среди общественности, так и в экспертном сообществе. "Задача состоит в том, чтобы повысить именно качество законотворчества, а для этого важно уйти от сугубо пиаровских законопроектов, которые часто готовятся отдельными депутатами по принципу "лишь бы шумнуть и напомнить о себе" и более ничего в себе не содержат", – прокомментировал изменения в стенах Думы председатель совета директоров фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

Примечательно, что на фоне происходящих последние несколько месяцев в нижней палате парламента процессов ее рейтинг последовательно и стабильно растет. Так, недавний опрос ВЦИОМ выявил, что если в сентября с доверием к Думе относились лишь 40% опрошенных, то в ноябре этот показатель вырос уже до 48%, а в декабре преодолел отметку в 50%. Всего рост позитивных оценок составил 12%, что является очень хорошим результатом. И главная заслуга в этом принадлежит именно Володину, полагают эксперты. "Людям нравятся, что депутатов заставляют работать", – отметил гендиректор аналитического центра "Московский регион" Алексей Чадаев.

Новые подходы в работе Думы обозначились в процессе недавнего принятия бюджета на 2017-2019 годы. Вячеслав Володин, учитывая принципиальное несогласие некоторых фракций по ряду принципиальных моментов, был изначально против тактики диктата и "выкручивания" рук в столь ответственном процессе, предпочитая учитывать мнения всех сторон обсуждения и принимать решение на основании общего консенсуса. Кроме того, положительные отликик у политологов вызвало широкое привлечение к обсуждению нормативно-правового акта представителей экспертного сообщества, гражданского общества и в целом налаживание работы по открытому анализу рассматриваемого документа.

Не стоит забывать и о другом ответственном фронте работы нового состава нижней палаты парламента – международном. Несмотря на то, что Россия пару лет назад покинула Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), Дума на самом высоком уровне продолжает контакты с этой организацией. И думский спикер играет здесь важнейшую роль. Так, 12 января состоялась встреча Вячеслава Володина с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом, где обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества и возвращения Россию в организацию. При этом председатель нижней палаты парламента неоднократно заявлял, что с Россией бесполезно разговаривать на языке запретов и ультиматумов.

Положительно эксперты оценивают и начало новой весенней сессии Госдумы, старт которой был дан в среду, 11 января. Выступивший на первом заседании нижней палаты парламента в новом году спикер обозначил основные приоритеты работы парламента на ближайшие месяцы, а также главные аспекты повестки, на которые депутатам стоит обратить особое внимание.

По мнению политолога Александра Конькова, поставленные Володиным задачи являются фундаментальными и определят ту роль, которую Дума будет играть в политической жизни страны. В свою очередь, политический аналитик Алексей Мартынов отметил, что работа седьмой Думы свидетельствует о кардинальном изменении положения нижней палаты парламента, о ее превращении из органа лоббирования региональных интересов в площадку для широкой общественной дискуссии.





Сам Володин неоднократно призывал депутатов быть "ближе к народу", в том числе путем ведения дискуссий по законопроектам с представителями гражданского общества. По мнению депутата Антона Гетта, новый состав нижней палаты парламента прислушивается к людям и идет им на встречу. "Сегодня депутат – это работник, а не какой-то политический деятель. ...Вот в таком вот ключе сегодня работает Госдума", – сказал он.

Таким образом, обозначенный новой Думой стиль работы приносит свои положительные результаты и благоприятным образом влияет на качество принимаемых законопроектов. Конечно, пока еще рано в полной мере судить об успешности нового состава нижней палаты парламента, однако уже сейчас можно с уверенностью сказать, что он оправдывает возложенные на него ожидания. Дума должна стать реальной властью, выразителем народной воли, а также настоящей площадкой для дискуссий и обменом мнений. Очевидно, что Вячеслав Володин двигает ее именно в этом направлении.

