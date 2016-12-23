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Большая пресс-конференция Владимира Путина. Трансляция

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Политика

Чего ждать от большой пресс-конференции Путина

Фото: kremlin.ru
На итоговую пресс-конференцию Владимира Путина в этом году аккредитовано рекордное число представителей российских и зарубежных СМИ. Общение президента с прессой будут освещать 1437 журналистов, и это на 47 человек больше, чем в 2015 году.
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Очередная итоговая пресс-конференция президента уже ставит рекорды – такого числа  представителей СМИ не было на прошлых встречах Путина с журналистами. Так, на первую пресс-конференцию в 2001 году были аккредитованы всего 500 журналистов, в 2007-м – в два раза больше, а год назад – почти 1400 репортеров. Масштабные встречи Путина с представителями СМИ в последнее время традиционно проходят в декабре, и на них фактически подводятся итоги уходящего года, при этом пресса не ограничена по тематике вопросов.

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Известно, что 12-я по счету большая пресс-конференция президента России начнется в полдень 23 декабря 2016 года. Прямую трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". В этом году Кремль решил до последнего сохранять интригу: место проведения встречи с прессой пока не названо. Предыдущие пресс-конференции проходили в 14-м корпусе Кремля и в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.

Первую большую пресс-конференцию глава российского государства провел в 2001 году. Поводом для нее послужило огромное количество заявок от журналистов на интервью с российским лидером, встреча продлилась всего полтора часа. Позже общение президента с прессой стало ежегодным и более продолжительным по времени. Самой долгой была пресс-конференция 2008 года, когда Владимир Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. Но сколько бы не длились встречи президента с журналистами, ответить на все  вопросы глава государства не успевает.


С мая 2008 по май 2012 года последовал перерыв на период, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра. После избрания президентом в 2012 году Путин возобновил практику проведения встреч с журналистами в формате больших пресс-конференций. Сам президент называет их хорошей традицией. По его мнению, "руководитель никогда не должен уклоняться от ответственности, никогда не должен принимать волюнтаристских решений и никогда не должен отрываться от жизни рядовых граждан".

Вопросы на пресс-конференциях, как правило, затрагивают самые разные сферы внутренней и внешней политики, иногда они касаются и личной жизни главы государства. На первой встрече с журналистами в 2001 году Владимир Путин говорил в основном о работе правительства и Госдумы, о состоянии Военно-морского флота, о военной реформе. Был задан главе государства и вопрос о его отношении к захоронению тела Ленина. Путин пояснил, что он дорожит тем консенсусом, который установился в обществе после того, как страна 70 лет жила в условиях монопольной власти КПСС. После захоронения тела Владимира Ленина, сказал глава государства,  люди, жившие в СССР, сочтут, что они поклонялись ложным ценностям и жизнь прожита зря.

В 2002 году Владимиру Путину пришлось отвечать на вопросы, касающиеся коррупции, региональной политики, вступления России в ВТО, расширения НАТО, ситуации в Чеченской республике. Президент подчеркнул, что хорошо знает и чувствует, чем живет рядовой российский гражданин, так как занимает президентскую резиденцию всего два года, но почти 30 лет прожил в коммунальной квартире в Ленинграде.

На самой продолжительной по времени пресс-конференции в 2008 году Владимир Путин много говорил о выборах и подводил итоги своего очередного президентского срока. Именно тогда президент назвал себя "рабом на галерах" и сказал, что ему не стыдно перед гражданами, которые дважды голосовали за него.

После возвращения на пост главы государства в 2012 году Владимир Путин отвечал на вопросы о состоянии судебной системы, прямых выборах губернаторов, уголовных делах против оппозиционеров и чиновников, деофшоризации экономики, возвращении зимнего времени. Глава государства отметил, что в целом работой и премьера, и правительства доволен, и напомнил, что не понаслышке знает, насколько эта работа трудна. "Там, что называется, прямо у печки нужно стоять или в забое, как горняки говорят: прямая ответственность за принимаемые решения", – сказал президент.

В декабре 2013 года, когда на Украине начала накаляться обстановка, центральной темой встречи Владимира Путина с журналистами, конечно же, стали отношения Москвы и Киева. Глава государства отметил, что Россия по-прежнему считает украинский народ братским и готова оказывать своему соседу экономическую поддержку. Кроме того, президент заявил, что Москва не против ассоциации Украины с ЕС, но при этом России придется защищать свою экономику.

В 2014 году Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, снова затронул тему конфликта на юго-востоке Украины. Также на этой встрече много говорилось об экономическом положении в стране, взаимоотношениях с Западом, о реформе  здравоохранения.

Мировой экономический кризис, который затронул и Россию, снова был в центре внимания на большой пресс-конференции президента в 2015 году. Владимир Путин, задавая ход общению с прессой, рассказал анекдот на эту тему.

Эксперты ожидают, что встреча с журналистами в 2016 году может стать одной из самых ярких и важных. Уходящий год для страны ознаменовался крупной политической победой "Единой России" на парламентских выборах. В мире тоже произошли знаковые события: победа Дональда Трампа на выборах в США, выход Британии из ЕС, кризис с мигрантами и масштабные теракты в Европе, убийство российского посла в Турции. Из-за него Владимиру Путину даже пришлось перенести итоговую пресс-конференцию на один день для того, чтобы попрощаться с Андреем Карловым. Журналисты обязательно попросят президента прокомментировать все эти события. Не исключено, что будет побит рекорд продолжительности традиционного общения главы государства с представителями прессы.

Большинство россиян хотели бы задать президенту во время его пресс-конференции вопрос, касающийся темы кризиса в стране и падения доходов населения. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного "Рамблер/новости". На эту тему получить ответ хотели бы 58% россиян. Еще 15% респондентов задали бы Владимиру Путину вопрос, касающийся коррупционных скандалов.

7% граждан волнует тема повышения пенсионного возраста и ход пенсионной реформы. 6% россиян задали бы вопрос по ситуации на Украине, 2% – по ситуации в Сирии. Отношения с Западом и санкции волнуют 3% граждан, еще 2% хотели бы услышать мнение главы государства о допинговом скандале. 7% россиян сформулировали бы свой уникальный вопрос по другой теме. Опрос проводился 21 декабря, в нем приняли участие более 17 тысяч человек.

Не исключено, что Владимир Путин ответит на все эти вопросы, но в любом случае понять, какие темы будут подниматься при общении журналистов с президентом, можно будет исключительно на самой пресс-конференции. Она начнется 23 декабря в полдень по московскому времени. 

Автор: Александр Комаров23 декабря 2016, 08:00

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