На пресс-конференцию Путина аккредитованы более 1350 журналистов

Президент России Владимир Путин проведет большую пресс-конференцию с участием российских и зарубежных СМИ 22 декабря. "Завершилась аккредитация на пресс-конференцию, где-то свыше 1350 журналистов аккредитовано. Сейчас весь этот массив обрабатывается соответствующими службами", – цитирует Life.ru пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Заявки принимались от зарегистрированных в Роскомнадзоре российских изданий и зарубежных журналистов, получивших разрешение Министерства иностранных дел России. "Постепенно президент начинает готовиться к ежегодной большой пресс-конференции", – заметил Дмитрий Песков.
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