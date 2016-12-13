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Политика

Украина пожаловалась на предательство Европы

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexandr Altukhov
Украина все больше считает себя преданной и брошенной, переставая видеть в Европе надежного союзнике. Об этом заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства страны по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, ее слова передает влиятельное британское издание The Financial Times.
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По ее словам, Украина делает все возможное для ускорения процессов интеграции, однако наталкивается на недостаточное рвение со стороны европейцев, которые пока не горят желанием вводить со страной безвизовый режим.

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Зеркаль сокрушается и обвиняет во всем миграционный кризис, заявляя, что потоки беженцев из стран Ближнего Востока отодвигают принятие Брюсселем решения об отмене визового режима с Украиной. "Это ощущается как предательство, особенно если принять во внимание цену, которую мы заплатили за европейские устремления. Ни одна из стран ЕС не заплатила такую цену", – сказала чиновница.

Более того, по словам Зеркаль, многие украинцы растеряны и чувствуют "тайный сговор" тех, кто не хочет отменять визы для страны. Она также отметила, что удрученное моральное состояние граждан Украины усугубляется тяжелой социально-экономической ситуацией в стране, а также теми тяжелыми для населения реформами, которые Международный валютный фонд (МВФ) требует проводить для предоставления очередного кредита. В свою очередь, президент Петр Порошенко ранее заявил, что "европеизация" пока не коснулась Украины.

Напомним, на прошлой неделе руководство Евросоюза заявило, что Украина выполнила все необходимые условия для снятия визового режима и в очередной раз пообещало, что отмена разрешительных документов произойдет уже через несколько месяцев. Тем не менее подобные заявления представители Евросоюза регулярно делают с 2014 года после подписания Украиной соглашения о евроассоциации.


При этом далеко не все члены Евросоюза желают установления безвизового режима с Украиной. Так, в апреле 2016 года на референдуме в Нидерландах граждане страны высказались против отмены соответствующих ограничений для Киева. Руководство Евросоюза, в свою очередь, заявило, что найдет способ как обойти результаты народного волеизъявления.

Между тем эксперты уверены, что отсрочки в предоставлении Украине безвизового режима будут продолжаться и далее. "В Европе все меньше идеалистов, считающих разумной идею партнерства и общего пространства с Украиной", – заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

В свою очередь, украинский политолог Владимир Фесенко считает, что нежелание Евросоюза отменять визовые ограничения связано с его внутренним политическим, экономическим и миграционным кризисом.  

Автор: Иван Поляков13 декабря 2016, 16:07

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