Украина пожаловалась на предательство Европы

Украина все больше считает себя преданной и брошенной, переставая видеть в Европе надежного союзнике. Об этом заявила заместитель главы внешнеполитического ведомства страны по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль, ее слова передает влиятельное британское издание The Financial Times.

По ее словам, Украина делает все возможное для ускорения процессов интеграции, однако наталкивается на недостаточное рвение со стороны европейцев, которые пока не горят желанием вводить со страной безвизовый режим.

Зеркаль сокрушается и обвиняет во всем миграционный кризис, заявляя, что потоки беженцев из стран Ближнего Востока отодвигают принятие Брюсселем решения об отмене визового режима с Украиной. "Это ощущается как предательство, особенно если принять во внимание цену, которую мы заплатили за европейские устремления. Ни одна из стран ЕС не заплатила такую цену", – сказала чиновница.

Более того, по словам Зеркаль, многие украинцы растеряны и чувствуют "тайный сговор" тех, кто не хочет отменять визы для страны. Она также отметила, что удрученное моральное состояние граждан Украины усугубляется тяжелой социально-экономической ситуацией в стране, а также теми тяжелыми для населения реформами, которые Международный валютный фонд (МВФ) требует проводить для предоставления очередного кредита. В свою очередь, президент Петр Порошенко ранее заявил, что "европеизация" пока не коснулась Украины.

Напомним, на прошлой неделе руководство Евросоюза заявило, что Украина выполнила все необходимые условия для снятия визового режима и в очередной раз пообещало, что отмена разрешительных документов произойдет уже через несколько месяцев. Тем не менее подобные заявления представители Евросоюза регулярно делают с 2014 года после подписания Украиной соглашения о евроассоциации.

Европарламент вновь отложил безвизовый режим для Украины. Жаль.Чем раньше его дадут,тем раньше там поймут, что ничего для них не изменилось — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 12 декабря 2016 г.

При этом далеко не все члены Евросоюза желают установления безвизового режима с Украиной. Так, в апреле 2016 года на референдуме в Нидерландах граждане страны высказались против отмены соответствующих ограничений для Киева. Руководство Евросоюза, в свою очередь, заявило, что найдет способ как обойти результаты народного волеизъявления.

Между тем эксперты уверены, что отсрочки в предоставлении Украине безвизового режима будут продолжаться и далее. "В Европе все меньше идеалистов, считающих разумной идею партнерства и общего пространства с Украиной", – заявил член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.

В свою очередь, украинский политолог Владимир Фесенко считает, что нежелание Евросоюза отменять визовые ограничения связано с его внутренним политическим, экономическим и миграционным кризисом.



