Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон

Самая юная чемпионка мира по дзюдо одержала еще одну победу. Украинка Дарья Белодед сразила болельщиков фотографиями с отдыха на Багамах. "Мисс этого места", – подписала спортсменка снимки на пляже, размещенные в Instagram. Фанаты в восхищении назвали Дарью "новой версией спасательницы Малибу".