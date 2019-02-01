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Пятница 1 февраля
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Фев. 1, 2019
просмотры: 123

Молодая чемпионка мира с шикарным телом заткнула за пояс Памелу Андерсон

567

Самая юная чемпионка мира по дзюдо одержала еще одну победу. Украинка Дарья Белодед сразила болельщиков фотографиями с отдыха на Багамах. "Мисс этого места", – подписала спортсменка снимки на пляже, размещенные в Instagram. Фанаты в восхищении назвали Дарью "новой версией спасательницы Малибу".

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